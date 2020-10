PSG : Navas de Paris au rêve américain en 2021 ?

Dans : PSG.

Auteur d’une saison splendide sous les couleurs du Paris Saint-Germain en 2019-2020, Keylor Navas est une valeur sûre de l’effectif de Thomas Tuchel.

Au-delà d’être un excellent gardien, l’international costaricien est un atout de taille en terme d’expérience. Habitué à la pression de la coupe d’Europe, l’ancien gardien du Real Madrid a démontré durant le Final 8 de la Ligue des Champions cet été qu’il était à la hauteur de l’événement. En revanche, son âge (33 ans) oblige le PSG à préparer l’avenir. En ce sens, des contacts ont été noués avec Mino Raiola au sujet d’une possible signature de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain l’été prochain selon la presse espagnole. Si l’information venait à se confirmer, il est clair que Keylor Navas aurait du mal à accepter un rôle de doublure pour la saison 2021-2022.

En ce sens, le média Diez informe que le gardien du Paris Saint-Germain pourrait rebondir en Major League Soccer afin d’y terminer paisiblement son incroyable carrière. Reste maintenant à voir si le dernier rempart du Paris Saint-Germain serait d’accord pour effectuer une saison en concurrence avec Gianluigi Donnarumma avant de faire ses valises, alors que son contrat avec le champion de France en titre court jusqu’en juin 2023. Ce qui est certain, c’est que Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi ne s’opposeront pas au départ de Keylor Navas, si un autre gardien venait à être recruter afin de prendre sa place. Surtout, les performances de l’ancien gardien du Real Madrid cette saison pourraient être déterminantes afin d’entériner le choix de recruter ou non un autre joueur à ce poste, même si Leonardo ne souhaite pas laisser filer l’opportunité de s’offrir Gianluigi Donnarumma pour zéro euro. Pour rappel, l’international italien sera en fin de contrat en juin 2021 avec son club de l’AC Milan…