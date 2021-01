PSG : Paredes, l'agent secret qui travaille Messi au corps

Dans : PSG.

En fin de contrat avec le FC Barcelone à l’issue de la saison, Lionel Messi est une cible de premier choix du PSG au mercato.

Leonardo ne s’en est jamais caché, le Paris Saint-Germain observe avec beaucoup d’intérêt la situation de Lionel Messi. Il faut dire que ce n’est pas tous les jours que l’un des deux meilleurs joueurs de la planète se retrouve libre de tout contrat. Au vu de ses moyens financiers, il est logique que le PSG prenne la température et se renseigne, d’autant plus que Neymar pousse à fond pour une signature de La Pulga dans la capitale française. Economiquement, il sera sans doute très difficile d’assumer le salaire colossal de Lionel Messi sans un départ de Kylian Mbappé en contrepartie. Mais tout est possible et dans cette optique, le Paris Saint-Germain continue d’observer l’évolution du dossier Lionel Messi de près… avec un atout de premier choix en poche.

En dehors de Neymar, le Paris Saint-Germain possède dans son effectif un second joueur susceptible de convaincre Lionel Messi de signer en France, selon Don Balon. Le média croit savoir que le capitaine du FC Barcelone entretient une excellente relation avec Leandro Paredes, son coéquipier en sélection. Ainsi, l’ex-milieu défensif de l’AS Roma et du Zénith Saint-Pétersbourg jouerait actuellement de ses relations avec Lionel Messi afin de le convaincre de quitter Barcelone pour le Paris SG. Ce serait d'ailleurs en partie pour ça que Leonardo ne pousserait pas trop fort Leandro Paredes vers la sortie, en dépit de son salaire totalement hors-sol. Il est toutefois trop tôt pour émettre un pronostic sur la possible arrivée du Catalan en France, dans la mesure où les élections présidentielles du mois de mars à la tête du FC Barcelone pourraient tout faire basculer, aussi bien dans un sens que dans un autre, selon l’identité du futur patron des Blaugrana…