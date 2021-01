PSG : L’info choc, Messi prépare son arrivée au Paris SG

Dans : PSG.

Incapable de supporter son salaire, brouillé avec son joueur vedette, le FC Barcelone va laisser partir Lionel Messi en fin de saison. Le PSG tient la corde.

Après son coup de sang l’été dernier, Lionel Messi avait vu son départ du FC Barcelone être reporté en raison de clauses dans son contrat. Depuis, le numéro 10 argentin n’a pas changé d’avis, et ce n’est pas la saison délicate qu’il est en train de vivre qui va bouleverser ses plans. Malgré les élections à venir et les belles paroles, la crise touche particulièrement un FC Barcelone qui n’a pas su gérer ses finances, et cela date de bien avant la crise sanitaire. Lionel Messi est donc plus que jamais sur le départ, et ce pour zéro euro. Malgré ce prix attractif, seuls deux clubs semblent en mesure de le faire signer : le PSG et Manchester City. Et pour le journaliste de Canal Geoffroy Garétier, c’est clairement vers Paris et la France que se dirige le sextuple Ballon d’Or, avec une petite précision de taille sur la manière dont l’Argentin prépare son arrivée.

« J’ai des petites infos qui peuvent être plus importantes qu’on ne l’imagine. L’info que j’ai actuellement c’est que Lionel Messi et toute sa famille, femme et enfants, prennent des cours de français. Pourquoi prendrait-ils des cours de français si c’est pour signer à Manchester City ? Cela n’aurait aucun sens. Cette information dont la source est pour moi très fiable, ne peut déboucher que sur le fait que Messi va quitter Barcelone. On sait tous que le Barça est en crise financière profonde, et le club ne peut plus supporter le salaire de Messi, qui est à 80 ME et au-delà. Messi a une qualité de vie très importante à Barcelone, mais sa femme aura aussi un mot prépondérant pour décider de la destination. Or, entre Paris et Manchester, c’est évident aussi que Paris tient la corde », a livré le journaliste, pour qui Manchester City, malgré Pep Guardiola et la Premier League, vont passer au second plan. Au PSG de finir le travail.