PSG : Paredes nouveau patron, Pochettino est conquis

Longtemps considéré comme un flop au Paris SG, il faut dire qu’Antero Henrique avait surpris tout le monde en lâchant plus de 40 ME pour le faire venir en janvier 2019, Leandro Paredes est en train d’inverser la tendance.

Poussé vers la sortie l’été dernier, l’Argentin a droit à une seconde vie avec l’arrivée de Mauricio Pochettino. Le nouvel entraineur du PSG lui fait une confiance aveugle, et l’installe désormais comme un titulaire devant la défense. Tant pis pour Danilo Pereira et Idrissa Gueye notamment, qui vont certainement regarder du banc de touche les grosses affiches si jamais l’ancien de l’AS Roma garde sa forme actuelle. Moins haut que par le passé, Paredes justifie enfin l’investissement réalisé sur lui, se félicite Luis Ferrer, superviseur au PSG pendant plus de 10 ans, et à l’origine de sa venue à Paris.

« En tant qu'Argentin, Pochettino connaît très bien Paredes. C'est l'idéal pour passer les messages, le mettre en confiance et savoir comment l'utiliser au mieux. Il ne faut pas oublier qu'au départ Leandro est numéro 10, un vrai meneur de jeu. A l'époque, avec Antero Henrique, on recherchait un milieu récupérateur de formation. Mais trouver le bon profil n'est pas aussi simple que d'acheter de la mayonnaise au supermarché. Plutôt que de privilégier le poste, on a opté pour un joueur qui avait le niveau PSG. Leo avait la technique, la vista, une grosse frappe de balle… Il manquait peut-être juste un peu de repères et de condition », a expliqué pour Le Parisien Luis Ferrer, persuadé que Leandro Paredes est devenu un nouvel atout dans le jeu parisien, également avec sa capacité à montrer les muscles pour protéger les stars à la moindre embrouille.