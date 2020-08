PSG : Paredes et 30 ME, le prix à payer pour cette cible de Leonardo

Dans : PSG.

En quête d’un défenseur central après le départ de Thiago Silva en fin de contrat, Leonardo continue d’observer le marché italien. Plus précisément du côté de l’Inter Milan.

Thomas Tuchel n’a finalement pas obtenu gain de cause. Après la fin du parcours en Ligue des Champions, l’entraîneur du Paris Saint-Germain avait laissé entendre qu’il tenterait de convaincre Leonardo de conserver son capitaine Thiago Silva. Quelques jours plus tard, le défenseur central annonçait lui-même son départ officiel avant sa signature à Chelsea. En plus du départ du titi Tanguy Kouassi au Bayern Munich, cette décision oblige le club francilien à recruter un défenseur central pour concurrencer les intouchables Marquinhos et Presnel Kimpembe. Nul doute que le directeur sportif a déjà travaillé sur ce dossier, lui qui s’intéresserait notamment à Milan Skriniar (25 ans).

En effet, le quotidien transalpin Tuttosport confirme la piste menant au roc slovaque de l’Inter Milan. Mais les discussions ne seront pas simples pour le dirigeant parisien. Contacté, le pensionnaire de Serie A se serait montré ouvert à la discussion, à condition de mettre le milieu Leandro Paredes (26 ans) dans la transaction. Reste à savoir si Leonardo acceptera de sacrifier l’Argentin, en plus d’un montant compris entre 20 et 30 millions d’euros. L’investissement serait tout de même conséquent pour un défenseur central moins utilisé par Antonio Conte à l'Inter, et dont la cote a logiquement baissé ces derniers mois.