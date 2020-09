PSG : Paredes est une teigne, Luis Fernandez adore

Dans : PSG.

Pointé du doigt pour se retrouver dans les bagarres ou autres débordements liés au comportement, Leandro Paredes a été défendu par Luis Fernandez. L'ancien coach du PSG relativise.



La bagarre en toute fin de Classique ne pouvait avoir lieu sans Leandro Paredes. A l’image de son carton rouge reçu ce soir-là, le milieu de terrain argentin fait souvent parler de lui pour son excès d’engagement et son implication dans les règlements de compte sur le terrain. Un défaut que l’intéresse doit corriger. « Ce qu’il s’est passé contre Marseille m’a fait un déclic dans la tête, je dois changer. Je dois améliorer mon comportement », réagissait-il suite au PSG-OM du 13 septembre. L’ancien entraîneur du PSG, Luis Fernandez, a également reconnu l’excès d’engagement du joueur parisien, sans toutefois faire de son comportement un défaut.

« Moi j’aime les joueurs qui ont du tempérament. Mais il faut savoir le faire intelligemment, quand on met de l’agressivité, de l’engagement, il ne faut pas que ça aille au débordement. On ne peut pas systématiquement faire ça sur un terrain. Après, Paredes est argentin. Et les Argentins, j’en ai entraîné et j’en ai croisé ! Par définition, ils ont cette grinta en eux ! », a-t-il relevé dans les colonnes du Parisien. Le consultant pour beIN Sports prône, lui, pour la maladresse de Paredes. « Aujourd’hui, il veut aussi montrer que sur un terrain qu’il n’est pas seulement un bon technicien mais qu’il peut aussi aller dans l’engagement. Peut-être qu’il ne sait pas encore assez bien le faire. Il faut qu’il arrive à se maîtriser, qu’il se calme un peu, qu’il se pose un peu, mais je pense que ça va le faire », conclut-il. Les prochains matches apporteront les premiers éléments de réponse sur les bonnes résolutions de l’intéressé.