PSG : Paredes à la Juventus, c'est signé !

Le PSG avait promis de faire du ménage dans son effectif et tient sa parole. Dernier départ en date, celui de Leandro Paredes qui va retrouver Angel Di Maria à la Juventus, prochain adversaire de Paris en Ligue des champions.

Luis Campos et Antero Henrique ont visiblement renoué le fil du dialogue et les opérations devraient s’enchaîner du côté du Camp des Loges d’ici jeudi 23 heures. Tandis que le PSG a enregistré mardi soir la signature de Fabian Ruiz, c’est Leandro Paredes qui va lui prendre le chemin inverse et s’engager dans les prochaines heures avec la Juventus. Après avoir vu Angel Di Maria partir libre pour rejoindre la Vieille Dame, les dirigeants parisiens se sont entendus ce mercredi avec leurs homologues turinois pour un prêt avec option d’achat de 22 millions d’euros, hors bonus, de Paredes. L'international argentin va donc venir renforcer le club que le PSG recevra la semaine prochaine en Ligue des champions.

Lionel Messi perd encore un ami dans le vestiaire du PSG

Arrivé à Paris au mercato d'hiver 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg pour 40 millions d'euros, Leandro Paredes n'était pas réellement un indésirable, mais Christophe Galtier ne comptait pas sur lui cette saison. Selon L'Equipe, le milieu de terrain international avait donné son accord pour un tel transfert, et il avait déjà avancé dans les négociations de son contrat avec la Juventus. Tout cela devrait être officialisé dans les prochaines heures par les deux clubs, le départ de Leandro Paredes étant un coup dur pour Lionel Messi, qui après Di Maria voit partir un autre de ses proches dans le vestiaire du PSG. Mais de tout cela, Luis Campos n'a que faire.