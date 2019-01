PSG : Ozil pour remplacer Neymar blessé, l'idée dingue du Paris SG !

Dans : PSG, Mercato, Premier League.

On l'a appris ce mercredi, Neymar sera forfait pour au moins 10 semaines et le Paris Saint-Germain devra faire sans sa star brésilienne pour le prochain tour de Ligue des champions, et même peut-être un peu plus si le PSG élimine Manchester United. C'est pour cela que le Paris SG aurait tenté de trouver un accord avec Arsenal afin d'obtenir la venue de Mesut Ozil sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison. Il ne s'agissait pas pour le milieu offensif allemand de remplacer durablement Neymar, mais juste de faire une pige de quelques mois.

Le quotidien allemand Süddeutsche Zeitung indique c'est Thomas Tuchel qui aurait eu cette idée, et qu'elle aurait été soumise par les dirigeants du Paris Saint-Germain à leurs homologues d'Arsenal. Mais, la discussion s'est rapidement terminée, Mesut Ozil refusant de manière claire et nette d'être prêté lors de ce mercato d'hiver. Et cela même si Unai Emery ne l'utilise guère. Il y a un an presque jour pour jour, alors qu'Arsène Wenger était toujours en poste, l'international allemand avait prolongé son contrat chez les Gunners jusqu'en 2021 et sa valeur est toujours estimée à 35ME sur le marché des transferts.