PSG : Oubliez Messi, le Qatar doit recruter De Bruyne

Depuis plusieurs semaines, le nom de Lionel Messi est associé chaque semaine au Paris Saint-Germain dans l’optique du mercato d’été.

Et pour cause, le capitaine du FC Barcelone sera en fin de contrat à l’issue de la saison, et les clubs capables de supporter ses émoluments colossaux ne sont pas nombreux. Outre le Paris SG, seul Manchester City semble en mesure de payer son salaire XXL en Europe. La Pulga n’aura donc pas 36 choix et le champion de France en titre est logiquement dans la course pour le recruter, ce que Leonardo a d’ailleurs confirmé à demi-mots dans une interview accordée cette semaine à France Football. Cela étant, Lionel Messi n’est pas le joueur à recruter en priorité au PSG selon Jean-Michel Larqué. Sur l’antenne de RMC, l’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne a plutôt conseillé à Leonardo et à Nasser Al-Khelaïfi de foncer sur un certain Kevin De Bruyne, toutefois bien moins accessible financièrement que Messi en raison de son contrat longue durée à Manchester City.

« Tu sais le vrai milieu de terrain qu’il faudrait au Paris Saint-Germain, qui éclabousse et qui parle français en plus, c’est Kevin De Bruyne. Si tu as au milieu de terrain un joueur comme ça, avec ou sans Messi devant, avec Mbappé et Neymar et un troisième qui s’appelle Icardi ou Kean, ton équipe ce n’est plus la même. La priorité aujourd’hui – et je le dis depuis un an ou deux ans – c’est que ce milieu de terrain soit un milieu de terrain inspiré, soit un milieu de terrain créateur, soit un milieu de terrain qui impulse une accélération » juge le consultant de la radio, pour qui un joueur créatif et robuste tel que Kevin De Bruyne changerait totalement la face du Paris Saint-Germain. Difficile de donner tort à Jean-Michel Larqué, tant le Belge s’est imposé comme une référence mondiale depuis quelques années. Il sera en revanche très difficile pour ne pas dire impossible pour le PSG de boucler une telle opération financièrement…