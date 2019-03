PSG : Oublié la bouteille, Verratti est redevenu Super Marco

Dans : PSG, Ligue 1.

Souvent attaqué sur son hygiène de vie, avec une recrudescence des critiques à l'automne dernier lorsqu'il avait été contrôlé positif à l'alcool au volant de sa voiture dans Paris, Marco Verratti semble avoir retenu les leçons du passé. Visiblement décidé à ne pas tout gâcher, le milieu de terrain italien du PSG a repris des couleurs et n'enchaîne plus les soucis physiques. Pour Dominique Sévérac, il est évident que Marco Verratti a fait des efforts et cela se voit très clairement avec le Paris Saint-Germain et avec la Squadra Azzurra.

« À deux avec Marquinhos dans l'entrejeu au PSG, Verratti est en train de faire une très bonne saison. Il a eu son petit contrôle d'alcoolémie en novembre. Mais il est très bien revenu de ses opérations à la pubalgie. Il est en forme, le maillot lui colle au corps. Et je trouve qu'il fait une grande saison. Ça passe un peu inaperçu, mais que ce soit à deux ou à trois, comme cela est le cas en Italie actuellement, il est à l'aise partout en ce moment », a fait remarquer, sur la chaîne L'Equipe, le journaliste du Parisien après la victoire de l'Italie face à l'Islande, samedi soir dans la course à l'Euro 2020.