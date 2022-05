Kylian Mbappé est bluffé, ce sera le Real Madrid

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

La démonstration de rage de vaincre du Real Madrid de ce mercredi soir a fini de convaincre Kylian Mbappé qu’il ne pouvait que rejoindre les Merengue pour son avenir, affirme la presse espagnole.

A l’heure où le PSG court après la Ligue des Champions depuis plus de 10 ans et n’a pu se contenter que d’une place en finale en 2020, le Real Madrid empile les finales, même quand il n’est pas cité parmi les favoris au début de l'épreuve. Que ce soit face au PSG, à Chelsea ou à Manchester City, les Madrilènes n’ont quasiment jamais vu le jour, et ont piqué au bon moment pour aller chercher la qualification. Trois fois de suite, ce n’est plus de la chance, c’est un état d’esprit, une identité et des joueurs qui se surpassent pour éviter de se faire sortir de la Ligue des Champions. Tout ce qui peut séduire Kylian Mbappé, qui malgré cette incroyable épopée du Real Madrid, est toujours dans la tête des socios, des dirigeants et des suiveurs de la Casa Blanca.

L'Espagne fanfaronne pour le Real et Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Real Madrid C.F. (@realmadrid)

La présence du Real Madrid en finale de la Ligue des Champions n’occulte bien évidemment pas les difficultés dans le jeu. Le milieu de terrain Casemiro, Kroos et Modric passe beaucoup plus de temps à défendre qu’à attaquer, le position de Valverde sur le côté n’a pas convaincu, le défense tient au courage mais peut remercier un énorme Thibaut Courtois sur la phase à élimination directe. Ce qui a inspiré cette sortie dans le journal AS. « Le Real Madrid est un peu le Robin des Bois de la Ligue des Champions. Il est capable, tout en respectant le fair-play financier, de rendre inutile les pétrodollars du Qatar, l’équipe de Chelsea fabriquée par les milliards russes de Roman Abramovitch, et de boucler la boucle en sortant l’équipe de Guardiola construite avec plus d’un milliard d’investissement sur les joueurs. On en parlera encore pendant de nombreuses années », écrit ainsi Thomas Roncera pour le journal AS, avant que l’émission El Chiringuito n’embraye. « Oui, c’est les Robins des Bois du football. Ils vont aller à Paris, voler la Ligue des Champions et voler Kylian Mbappé aussi », ont fait savoir les reporters espagnols déchainés, persuadés qu’un nouveau titre européen et la signature de Mbappé en provenance du PSG permettront au Real de dominer à nouveau l’Europe pour de nombreuses années.

Mbappé et la rajeunissement du Real

Mais il y a un autre argument qui est mis en avant pour expliquer la force du projet madrilène. C’est que cette nouvelle « remontada » a été effectuée alors que de nombreux tauliers comme Kroos, Casemiro et Modric, étaient sur le banc. Camavinga, Rodrygo et Vinicius ont fait très mal, preuve que la jeunesse a déjà les armes pour porter le Real Madrid. « Toute la planète football a pu voir la force et la puissance magique de Bernabeu, mais aussi la nouvelle scène qui arrive derrière. Et la cerise sur le gâteau, ce sera Kylian Mbappé », assure ainsi Marco Ruiz, journaliste pour AS, et pour qui le PSG va très bientôt pleurer de voir son numéro 7 s’envoler vers l’Espagne de manière définitive.