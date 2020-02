PSG : Où est passé l’argent du Qatar ? L’Espagne est morte de rire

Dans : PSG.

Sans surprise, le Paris Saint-Germain prend cher après sa défaite à Dortmund (2-1) en Ligue des Champions. Même la presse espagnole se déchaîne sur le club de la capitale.

Agacé par le traitement des médias ces dernières semaines, le Paris Saint-Germain a encore donné le bâton pour se faire battre. Mardi soir, les hommes de Thomas Tuchel ont subi la loi du Borussia Dortmund qui, avec un peu plus de justesse dans la zone de vérité, aurait pu alourdir le score. Autant dire que les critiques contre le club francilien se multiplient, y compris en Espagne où Marca s’est ouvertement moqué du champion de France.

« Ils devront inverser le score à domicile alors qu'ils ont investi un milliard d'euros dans le recrutement depuis l'arrivée des Qataris, a souligné le média sur son site. Cela valait-il la peine ? En sortant dès les huitièmes de finale lors des trois dernières saisons, le PSG n'a pas l'air de rentabiliser son investissement. (...) Le PSG est arrivé à Dortmund avec sa troupe de stars. Pourtant, ils n'ont pas réalisé un seul tir cadré en première période. Pire, ils ont attendu la 64e minute pour solliciter Bürki. Le PSG a une malédiction en huitièmes de finale et il l'a confirmé au Signal Iduna Park. »

Marca allume Gueye !

Puis nos confrères se sont attaqués à Idrissa Gueye, étincelant face au Real Madrid (3-0) en septembre dernier, et catastrophique en Allemagne. « Le match de Gueye à la récupération est à oublier. Le milieu qui avait impressionné le monde entier contre le Real Madrid en phase de groupes n'était que l'ombre de lui-même. Deux de ses pertes de balle ont débouché sur des contres que Dortmund n'a pas su convertir. Le milieu du PSG a été surclassé pendant tout le match et cela se voyait sur son visage », peut-on lire dans l’articule intitulé « Des millions d'euros plus tard... rien n'a changé au PSG ».