PSG : Otavio à Paris, un coup XXL pour zéro euro ?

Dans : PSG.

Le prochain mercato estival sera mouvementé au PSG, qui s’active déjà pour se renforcer à moindres frais.

De toute évidence, le mercato du Paris Saint-Germain sera conditionné à l’avenir de Neymar et de Kylian Mbappé. Dans le cas où l’international tricolore venait à plier bagages, alors le PSG serait dans l’obligation de frapper un énorme coup en recrutant un joueur du calibre de Lionel Messi, par exemple. En parallèle, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi étudient plusieurs pistes bien moins onéreuses. A en croire les informations de Don Balon, le Paris SG est notamment sur la piste d’Otavio, le meneur de jeu brésilien évoluant au FC Porto. En plus d’être très performant, le milieu des Dragons a l’avantage d’être très accessible financièrement.

Et pour cause, Otavio sera libre de tout contrat au mois de juin prochain, ce qui pourrait faire les affaires du Paris Saint-Germain. Le média espagnol croit savoir que le club de la capitale est très intéressé par la perspective de récupérer le meneur de jeu de 25 ans pour la modique somme de zéro euro. Coincé par une situation intenable, dans la mesure où Otavio ne souhaite pas prolonger, le FC Porto a ouvert la porte au départ de son joueur dès le mercato hivernal en fixant son prix aux alentours de 20 ME. En revanche, aucune offre satisfaisante n’est arrivée sur le bureau des dirigeants de Porto, qui devront visiblement laisser filer leur joueur gratuitement cet été. Auteur de trois buts et huit passes décisives depuis le début de la saison, Otavio peut également évoluer sur les côtés du milieu de terrain. Une polyvalence qui plaît à Leonardo et à Mauricio Pochettino, lesquels voient en Otavio un potentiel successeur à Julian Draxler dans un registre similaire…