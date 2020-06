PSG : Alerte, Neymar se prépare physiquement avec Verratti

Dans : PSG.

Neymar n'aura pas traîné longtemps à Paris, puisque la star du PSG a décidé de rejoindre Marco Verratti sur la Côté d'Azur. Et la fête a commencé.

Neymar a bien travaillé pendant son confinement au Brésil, l’attaquant de la Seleçao et du PSG perdant même 3 kilos grâce à ses séances quotidiennes avec son préparateur. Mais de retour en France, Neymar a visiblement décidé de prendre un peu de bon temps avant la reprise de l’entraînement prévue lundi prochain du côté du Camp des Loges. Son avion était à peine posé samedi dans un aéroport proche de Paris, que le joueur a refait ses valises pour cette fois mettre le cap au Sud, destination Saint-Tropez. La célèbre station, connue notamment pour ses gendarmes et ses chaudes nuits, est la destination préférée des joueurs du PSG ces derniers temps. Et on l'a appris via les réseaux sociaux, Neymar a déjà retrouvé Marco Verratti pour un repas dans un restaurant sur la plage.

On espère pour le Paris Saint-Germain que ces courtes vacances à Saint-Tropez se dérouleront sous le signe de la sobriété et que sans alcool la fête sera plus folle pour Neymar et Verratti, sur la photo diffusée via Instagram, on voit une bouteille de Champagne vide, mais également deux bouteilles d'eau. De quoi faire durer le suspense. De son côté, Kylian Mbappé est lui à Monaco où il se repose en famille, histoire de revenir au top dans une semaine.