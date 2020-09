PSG : Olivier Giroud à Paris en joker de luxe, c'est sérieux ?

Dans : PSG.

Pour compléter son effectif en vue de cette saison 2020-2021, le Paris Saint-Germain est encore en quête de plusieurs renforts sur le mercato estival.

Le marché des transferts fermera ses portes dans dix jours, mais d’ici là, Leonardo a encore beaucoup de pain sur la planche. Que ce soit en défense, au milieu de terrain ou bien en attaque, le directeur sportif sait que Thomas Tuchel réclame encore trois renforts. Devant, pour épauler Mauro Icardi, pour laisser Kylian Mbappé sur son côté gauche et pour ne pas se retrouver avec le seul Arnaud Kalimuendo comme solution de repli avant les grands matchs européens, le PSG veut acheter un nouvel avant-centre. Alors que les négociations avec Eric Maxim Choupo-Moting ont capoté, Paris s’intéresse à Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenhua) depuis quelques semaines maintenant. Mais compte tenu de la situation financière du PSG et du marché actuel, le club de la capitale pourrait se tourner vers un joueur moins coûteux et plus sûr.

À l’image d’Olivier Giroud ? Nabil Djellit y croit, lui qui a évoqué le nom du champion du monde du côté du PSG en direct sur La Chaîne L’Equipe jeudi. Une annonce confirmée par Tanguy Le Seviller. « Comme annoncé par Nabil Djellit, voir Olivier Giroud venir au PSG n’est pas du tout une idée saugrenue ! Il aura plus de temps de jeu et évoluera dans un grand club. En vue de l’Euro, ce serait parfait », a balancé le journaliste sur Twitter. Si ce dossier Giroud à Paris paraît encore saugrenu, l’idée de voir l'international français à Paris pourrait bien être validée par le joueur, le PSG et Chelsea. Un bon plan à la Leonardo, toujours à la recherche de recrues d'expérience sans débourser beaucoup d'argent...