PSG-OL : Mbappé et Neymar suivis sous tous les angles, la LFP prévient

Pour la première fois de l’histoire du championnat de France, un dispositif « True View » permettra de regarder différemment le match entre le PSG et l’OL.

Cette technologie permise grâce à la présence de 38 caméras 5K au Parc des Princes va permettre au réalisateur de la rencontre de proposer des prises de vue et des angles de diffusion inédits. C’est ce qu’explique Intel, qui a développé cette technologie. « Par exemple, « Intel True View » permettra de créer des replays passionnants à 360 degrés sous tous les angles imaginables ou de geler un moment du match pour permettre aux fans de voir le terrain depuis les yeux d'un joueur », a fait savoir la LFP, dont le président se réjouit de cette nouveauté proposée par Canal+ pour le match entre le PSG et l’OL de dimanche prochain.



« C’est un supplément éditorial qui va améliorer le produit Ligue 1. C’est comme s’il y avait des caméras dans les yeux des joueurs. On va voir ce que Neymar voit. On va voir ce que Mbappé voit. On fait entrer la technologie dans les stades », a livré Didier Quillot, qui a déjà prévu de mettre en place ce procédé pour les matchs qui auront lieu à Lyon et Marseille dans les semaines à venir. En attendant, cette première expérience aura lieu au Parc des Princes, avec bien évidemment un match de prestige de Ligue 1 et un Neymar, s'il est bien présent, et un Mbappé visiblement très attendus, à 360 degrés ou pas.