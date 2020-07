PSG : OL et Final 8, Neymar annonce du grand Paris

Dans : PSG.

Très présent sur les réseaux sociaux, Neymar reste un joueur dont la parole médiatique est rare.

Néanmoins, à l’approche des matchs capitaux de la saison 2019-2020, le Brésilien a pris la parole via quelques mots envoyés par son attachée de presse à Globo, chaine dont il est proche depuis toujours au pays. Le numéro 10 du PSG en a profité pour évoquer les matchs à venir, avec la Coupe de la Ligue face à Lyon, mais surtout la phase finale de la Ligue des Champions, où il se voit forcément aller au bout. Son discours est en tout cas celui d’un joueur déterminé comme rarement à emmener le PSG au sommet.

« Nous avons quatre finales devant nous. Nous avons remporté la Coupe de France et nous avons la finale de la Coupe de la Ligue et les trois matches de Ligue des Champions. Chaque match est une finale, c’est comme ça qu’on le voit. Nous entrons sur le terrain pour gagner. L’équipe est confiante et unie. C’est sûr que cette confiance et cette union de l’équipe rejaillissent sur mon rendement, donc je suis encore plus satisfait. C’est un tout : le rendement de chacun et une équipe forte qui va nous permettre de remporter des titres », a assuré un Neymar persuadé que la bonne ambiance et le niveau général du PSG vont l’aider à montrer son meilleur visage dans les prochains jours. C’est tout ce que demande Nasser Al-Khelaïfi et les supporters, qui se disent, un peu comme chaque année ajouteront les mauvaises langues, que c’est le moment où jamais d’aller en finale de la Ligue des Champions.