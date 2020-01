PSG : Occupe toi de Paris et laisse Papa Quillot gérer les enfants !

Dans : PSG.

L’entraineur du PSG a pesté contre les horaires tardifs des matchs, notamment en semaine. Didier Quillot l’a clairement envoyé balader sur le sujet.

Ce mardi en conférence de presse, Thomas Tuchel s’en est pris non seulement aux cadences musclées qui attendent le PSG dans les prochaines semaines, mais aussi aux horaires des matchs. Le PSG, qui a très souvent les faveurs des « prime-time », joue donc régulièrement à 21h00. Cela fait des matchs qui se terminent tard, des récupérations difficiles quand ils s’enchainent mais aussi des malheureux chez les jeunes bambins. C’est l’argument qu’a utilisé Thomas Tuchel, pour qui il est toujours difficile de faire comprendre aux enfants qu’ils ne peuvent quasiment jamais voir leur équipe préférée, surtout qu’il y a école le lendemain, comme ce sera le cas pour le match de championnat de France en retard face à Monaco ce mercredi. Pas de quoi faire sourciller Didier Quillot, qui est intervenu à ce sujet sur RMC.



« Le PSG vient de jouer deux fois de suite à 21h mais il faut rappeler que le PSG joue à peu près une fois sur deux à 21h et une fois sur deux à 17h30, et non pas tout le temps à 21h. Deuxième point, ça fait 36 ans en France que le match tête d’affiche est à 21h, pour les quatre prochaines années ça ne changera pas. Je rappelle qu’en Espagne les Clasicos ont parfois lieu à 12h30, parfois à 21h30. Il y a des spécificités culturelles aux pays qui sont la France, l’Espagne, différentes de ce qui se passe en Allemagne. Thomas Tuchel est un excellent entraîneur allemand qui pratique son métier en France », a sèchement fait savoir le président de la LFP, décidé à être sans pitié sur ce dossier, qui touche bien évidemment le plus gros gagne-pain du football français avec les droits TV.