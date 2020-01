PSG : La LFP prive les enfants du Paris SG, c'est injuste

Dans : PSG.

Mercredi soir, le Paris Saint-Germain jouera un match en retard de la 15e journée de Ligue 1 sur la pelouse de Monaco. Une nouvelle affiche programmée à 21 heures pour le club de la capitale…

Un horaire qui déplaît particulièrement à Thomas Tuchel, lequel a poussé un véritable coup de gueule à ce sujet en conférence de presse avant le déplacement à Monaco mercredi soir. Pour l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund, il n’est pas normal que son équipe joue systématiquement aussi tard, notamment lorsqu’elle évolue à l’extérieur. De plus, Thomas Tuchel estime qu’il est dommage de priver les enfants fans du PSG avec des matchs toujours en prime-time.

« Je connais beaucoup de jeunes supporters dans l'école de mes filles qui ne peuvent pas regarder les matchs. Alors qu'ils sont de grands supporters. Ils doivent dormir, car il y a l'école ! Les joueurs aussi, ils sont morts, ils ne dorment jamais ! C'est très difficile actuellement de bien récupérer en jouant à l'extérieur à 21 heures en plus. On rentre super tard, on dort mal. On va le faire quatre fois pendant deux semaines » a pesté Thomas Tuchel. Un coup de gueule inattendu qui ne devrait pas faire bouger la LFP et les diffuseurs de la Ligue 1, le Paris Saint-Germain étant avec Marseille l’équipe la plus suivie du championnat, et qui permet logiquement de réaliser les meilleures audiences.