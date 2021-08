PSG : Nuno Mendes arrive, c'est le gros coup signé Leonardo

Grand espoir du football portugais au poste d’arrière gauche, Nuno Mendes va être la prochaine recrue du Paris SG.

Le latéral gauche de 19 ans est bien parti pour quitter son club de toujours dans un transfert surprenant. A 19 ans, le natif de la cité de Sintra va faire le grand saut à peine un an après ses débuts professionnels, en juin 2020. International dans les catégories de jeunes au Portugal, Nuno Mendes est en effet courtisé par plusieurs grands clubs européens en ce dernier jour du mercato. Mais selon UOL, c’est le PSG qui est largement en avance sur tout le monde, avec une offre qui a satisfait le Sporting Portugal. Le joueur est en train de négocier avec Paris via ses agents et un accord a été trouvé sur un contrat de cinq ans.

Nuno Mendes to Paris-Saint Germain, HERE WE GO! Loan with buy option for €40m, personal terms agreed. Loan fee will be €7m. Five years contract. 🇵🇹🇫🇷 #PSG #DeadlineDay



Paperworks to be signed with agent Miguel Pinho in the next hours. Sporting & PSG also in talks for Sarabia. pic.twitter.com/Rlo5pn9GLp