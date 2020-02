PSG : Nuit blanche à volonté, Neymar a le feu vert

Dans : PSG.

Soirée d’anniversaire en grandes pompes, blessure intempestive, Neymar recommence à faire parler de lui de manière négative.

Mais sur le terrain, le Brésilien est intouchable et porte le PSG vers des succès de plus en plus aisés en championnat. Alors en attendant la Ligue des Champions, Julien Cazarre lui donne absolument tous les droits, sachant que Neymar n’est pas fait du même moule que tous les autres joueurs du Paris SG. Pour le trublion qui s’exprime dans les colonnes de France Football, l’ancien barcelonais possède un tel génie qu’il est autorisé à faire la fiesta, cela va de paire avec son jeu.

« En fait, le problème est que Neymar n’est pas Verratti ni Lavezzi. C’est un Ronaldinho, c’est-à-dire un génie, et brésilien qui plus est. Attention, Sadio Mané est formidable, Salah est super, Mbappé est impressionnant… Mais lui, c’est un génie, avec tous les défauts que ça comprend, avec toutes les critiques que ça provoque. Il a autant raison d’être ce qu’il est que nous de lui en vouloir. Dans aucun sport on n’a le droit d’être ça, un Neymar ou un Ronaldinho. Alors oui, ça peut causer des désillusions, ça peut mener l’équipe à sa perte, mais c’est comme ça, t’avais qu’à prendre des soldats. Le vrai problème, c’est quand les médiocres se prennent pour le génie alors qu’eux devraient aller se coucher parce qu’il y a match dans deux jours », a livré Julien Cazarre, persuadé que tous ceux qui n’ont pas le talent de Neymar dans les pieds peuvent aller se rhabiller.