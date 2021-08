PSG : Nouvelle offre pour Mbappé, le Real Madrid revient à la charge !

Dans : PSG.

Par Baptiste Mulatier

La première proposition de 160 ME refusée, le Real Madrid va augmenter son offre. 170 ou 180 ME, deux montants circulent. Reste à savoir si le PSG, très gourmand pour Kylian Mbappé, va craquer dans les prochaines heures ou les prochains jours.

La situation est intenable. Le Paris Saint-Germain la redoutait depuis plusieurs mois. La situation contractuelle de Kylian Mbappé fait forcément des envieux. Le Real Madrid tente le tout pour le tout afin d’arracher le buteur français dans ces derniers jours du mercato. Florentino Pérez a dégainé sa première offre à hauteur de 160 ME pour Kylian Mbappé. Mais cette somme, déjà conséquente pour un joueur à qui il ne reste qu’un an de contrat, a été refusée d’emblée par le PSG. A la suite, Leonardo est sorti du silence pour mettre les choses au clair dans ce dossier brûlant. « On ne va pas le laisser partir pour une somme inférieure à ce qu’on a payé alors qu’on doit encore des sous à Monaco. On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui », a prévenu le directeur sportif du PSG. Pas de quoi décourager le Real Madrid, qui va revenir officiellement à la charge.

Le Real prêt à monter à 180 ME

Le Parisien fait quelques révélations de dernière minute ce jeudi après-midi. Le Real Madrid se dit prêt à augmenter son offre à hauteur de 180 ME, soit 20 ME de plus que l’offre initiale. Les Merengue vont dégainer. Mais le média français n’est pas seul sur le coup. Presque au même moment, Kaveh Solhekol, journaliste de Sky Sports, assurait que le Real Madrid avait transmis ce jeudi une offre de 170 ME au PSG pour Kylian Mbappé. Le reporter distille d’autres informations : Paris a payé pour le moment 145 ME des 180 ME qu’il doit à l’AS Monaco pour le champion du monde 2018. 35 ME seront versés au club de la Principauté lorsque Kylian Mbappé sera vendu…ou prolongé. La première hypothèse semble être la plus probable actuellement. A moins que le PSG continue de se montrer aussi intraitable. Le suspens est à son comble.