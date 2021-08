Mbappé veut aller à Madrid, la bombe signée Leonardo !

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le directeur sportif du Paris Saint-Germain a annoncé que le club avait refusé l'offre du Real Madrid pour Kylian Mbappé mais il ne ferme pas la porte à un départ de la star française. Ce dernier a lui le désir de partir en Espagne.

En marge d’une opération de marketing qui se déroule ce mercredi au Parc des Princes, Leonardo est sorti de son silence concernant les derniers évènements intervenus dans le dossier Kylian Mbappé. Jouant franc-jeu, le directeur sportif brésilien du Paris Saint-Germain a reconnu que Nasser Al-Khelaifi avait reçu une offre de Florentino Perez pour la star tricolore, mais que le président du PSG l’avait fermement refusée. S’il affirme que le club de la capitale a toujours l’intention de conserver et de prolonger Mbappé, Leonardo admet quand même que le Real Madrid peut toujours revenir à la charger et réussir à s’offrir l’ancien Monégasque, mais pour cela les Merengue devront faire une offre à la hauteur.

Leonardo et Al-Khelaifi ne veulent pas vendre Mbappé au Real Madrid

S’il se veut ferme, Leonardo ouvre la porte à des négociations, mais bien au-dessus des 160 millions d’euros évoqués pour la première offre transmise par le Real Madrid au PSG. « Kylian Mbappé a envie de partir, ça me semble clair. Si le Real Madrid a fait une offre, ça me semble clair. Moi je donne une position, qui, je pense, est claire pour tout le monde. On ne peut pas, la dernière semaine du mercato changer nos plans. S’il a envie de partir, on ne va pas le retenir, mais c’est à nos conditions. Avec Kylian, on a beaucoup parlé, il nous a toujours dit les mêmes choses. Kylian a toujours promis qu’il ne partirait pas libre du club. C’est toujours ce qu’il nous a dit. On n'a jamais ouvert la porte à un départ, je dis bien jamais. Les gens disent que j’ai envie de vendre Kylian et que Nasser ne veut pas, mais moi ou Nasser on pense la même chose. On est sur la même longueur d’onde. On défend le club. Notre objectif, c’est de le prolonger et de le garder. Mais si un joueur veut partir, c’est à nos conditions, ce n’est pas seulement pour Kylian, c’est pour tous les joueurs. On n’a pas prévu de reparler avec le Real Madrid. La deadline c’est le 31 août à minuit. C’est comme ça le mercato, pour nous on est clair : on le garde et on le prolonge. Mais on ne va pas le laisser partir pour une somme inférieure à ce qu’on a payé alors qu’on doit encore des sous à Monaco. On considère l’offre comme très loin de ce que Kylian représente aujourd’hui », a prévenu le directeur sportif du Paris Saint-Germain.

Après avoir remis à sa place Neymar da silva dos santos junior en 2019, il va donc remettre le brigadier Kylian Mbappé dans le droit chemin ou le vendre pour un montant faramineux.



Une offre de 160 millions d'euros qui est une fausse proposition pour Mbappé

Et Leonardo de préciser que l'an dernier le Real Madrid avait déjà tenté de faire un coup tordu au PSG dans le dossier Mbappé en prenant directement contact avec le champion du monde, et que cette offre de 160 millions d'euros était probablement un leurre afin de faire croire que Florentino Perez a tout fait pour satisfaire les exigences du joueur français, tout en sachant que Paris allait dire non à cette offre. Tout en se montrant ferme, le dirigeant parisien ne dit donc pas un non définitif à un transfert de Kylian Mbappé, le feuilleton va donc durer un peu plus longtemps.