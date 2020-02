PSG : Non et non, Mbappé recale Barcelone... et Paris

Dans : PSG.

Cet été, l’objectif prioritaire du Paris Saint-Germain sera de prolonger le contrat de Kylian Mbappé, dont le bail avec le PSG expire en juin 2022.

Sans aucun doute, la prolongation de contrat de Kylian Mbappé représente l’enjeu majeur du prochain mercato estival du Paris Saint-Germain. Mais à en croire les informations récoltées par OK-Diario, l’affaire est loin d’être dans le sac pour le PSG. Et pour cause, Kylian Mbappé aurait déjà refusé deux propositions de la part de Leonardo. La première en octobre et la seconde en décembre dernier, malgré un salaire multiplié par trois, atteignant la barre des 35 ME par an, soit les mêmes émoluments que ceux perçus par Neymar depuis son arrivée au Paris Saint-Germain.

En parallèle, le média espagnol affirme que Kylian Mbappé a également refusé deux offres du FC Barcelone. Pour l’attaquant du Paris SG et de l’Equipe de France, l’objectif est clairement de rejoindre le Real Madrid, soit dès la saison prochaine, soit à l’été 2021. « Le joueur n’a pas de problème à continuer encore un an à Paris si Nasser Al-Khelaïfi bloque le deal l’été prochain. Et de son côté, le Real Madrid ne veut pas contrarier le PSG » indique le média, pour qui il y a donc de grandes chances que Kylian Mbappé évolue encore un an sous les couleurs du Paris Saint-Germain avant de faire ses valises à l’été 2021, au moment où il n’aura plus qu’un an de contrat dans la capitale française. A moins que d’ici là, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi parviennent à trouver les arguments afin de le convaincre de prolonger au PSG…