PSG : Non au virus, Paris prêt à reporter PSG-Dortmund !

Dans : PSG.

Alors que l'UEFA pourrait décider de faire des matchs européens à huis clos, afin de lutter contre la propagation du coronavirus, le PSG refuse d'envisager de jouer sans ses supporters contre Dortmund.

Pour l’instant, la France n’a pas décidé de faire comme l’Italie, et les matchs de Ligue 1 se jouent avec du public, comme cela a été le cas samedi pour PSG-Dijon, et comme cela le sera aussi le cas pour le OL-ASSE à Lyon. Mais c’est du côté de l’UEFA que les regards se tournent, car l’instance européenne devra décider si les différents matchs au programme des semaines à venir en Ligue des champions et en Europa League pourront se jouer en présence de spectateurs compte tenu de la propagation rapide du coronavirus. Et là, du côté du Paris Saint-Germain on commence à voir flou. Car l’idée de disputer le match retour contre Dortmund le 11 mars prochain au Parc des Princes sans aucun spectateur flotte dans l’air.

Preuve que le sujet préoccupe Leonardo, Nasser Al-Khelaifi, mais également les footballeurs parisiens, Marquinhos a évoqué ce sujet après la victoire du PSG contre le DFCO. Et le défenseur brésilien du Paris SG de ne pas tergiverser sur ce sujet. « Si on dont jouer à huis clos, alors c'est mieux de reporter le match car les Allemands ont eu leurs supporters. Nous voulons aussi avoir nos supporters à nos côtés. Si c'est comme ça, on demandera à l’UEFA d'annuler le match pour jouer avec nos supporters », a prévenu Marquinhos, qui n’envisage pas de jouer contre le Borussia Dortmund dans un Parc des Princes vide. Seul problème, le calendrier de la Ligue des champions ne laisse pas réellement la place à des reports et les matches devront impérativement se disputer aux dates prévues. Le Paris Saint-Germain n’aura d’autre choix que d’obéir à l’UEFA, même si effectivement cela déséquilibre la compétition.