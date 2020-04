PSG : Nike très actif pour éloigner Mbappé de Paris ?

Dans : PSG.

En janvier dernier, Liverpool annonçait officiellement l’arrivé de Nike comme nouvel équipementier à compter de la saison 2020-2021.

Et le moins que l’on puisse dire, c’est que la marque à la virgule a mis le paquet pour s’afficher sur les tuniques de Liverpool puisque Nike versera près de 80 ME par an aux Reds dans le cadre de cet accord. Une très belle opération financière pour le probable futur champion d’Angleterre, qui percevait 50 ME par an de la part de son équipementier actuel, New Balance.

De plus, Nike pourrait s’avérer être un précieux atout pour Liverpool en période de mercato, à en croire les informations du Sun. Bien évidemment, la marque serait encore plus exposée si Liverpool parvenait à faire signer une star pour présenter ses nouveaux maillots Nike. Et en ce début de semaine, le tabloïd britannique affirme que Nike est très motivé à l’idée d’aider Liverpool dans le dossier... Kylian Mbappé. Car pour la presse anglaise, il ne fait aucun doute que l’avant-centre du PSG est toujours une piste de tout premier choix pour Jürgen Klopp en vue de la saison prochaine, notamment dans le but de combler un départ de plus en plus probable de Sadio Mané. L’international sénégalais est notamment dans le viseur de Zinedine Zidane au Real Madrid…

En cas de départ de l’ailier droit de Liverpool pour une somme comprise entre 100 et 150 ME, alors Liverpool fera de Kylian Mbappé son objectif principal, affirme le média. Grâce à des revenus en constante hausse ces dernières années mais également grâce au soutien de Nike, également équipementier de Kylian Mbappé, Liverpool a ses chances de rafler la mise. Reste que du côté du Paris Saint-Germain, les dirigeants se sont toujours montrés inflexibles au sujet de l’avenir du Français. Sous contrat jusqu’en juin 2022, le natif de Paris ne dispose pas d’un bon de sortie au mercato au contraire de Neymar. La priorité absolue de l’Emir du Qatar et de Nasser Al-Khelaïfi est même de prolonger le bail de Kylian Mbappé mais pour l’heure, aucun accord n’a été trouvé entre les différentes parties.