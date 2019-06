PSG : Nicolas Pépé dit oui à Paris pour deux raisons !

Dans : PSG, Mercato, Ligue 1, LOSC.

Auteur de 22 buts en Ligue 1 cette saison, Nicolas Pépé va enflammer le mercato cet été. Dans le viseur de l’Inter Milan, l’international ivoirien figure également dans la short-list de six autres grands clubs européens. En effet, Manchester United, Arsenal, Liverpool, le Bayern Munich, l’Atlético de Madrid... et le PSG sont également sur les rangs pour accueillir l’ailier droit du LOSC. Et selon les informations de Téléfoot, le club de la capitale a les préférences du joueur, lequel est estimé à plus de 75 ME sur le marché des transferts.

Pépé favorable à une signature au PSG

« Le PSG est également attentif à la situation de l’ancien Angevin en cas d’un hypothétique départ de Neymar cet été. Même si les dirigeants parisiens se montrent opposés pour le moment à un transfert de leur star brésilienne, ils pourraient contacter le LOSC si la situation venait à changer. Du côté de Nicolas Pépé, on n’exclut pas un transfert à Paris tant pour des raisons familiales que sportives. Signer chez le champion de France est une opportunité qui l’intéresserait hautement même s’il reste ouvert à un challenge à l’étranger » indique l’émission dominicale de TF1, pour qui Nicolas Pépé est donc très ouvert à un départ de Paris. Toujours bon à savoir pour Nasser Al-Khelaïfi…