PSG : Ni Messi, ni Mbappé, Nicolas Pépé poussé au Paris SG !

Dans : PSG, Mercato, LOSC.

Le match de dimanche soir entre Lille et le Paris Saint-Germain sera l'occasion pour les dirigeants du PSG de voir sous leurs yeux le comportement de Nicolas Pépé, la nouvelle pépite de la Ligue 1. Même si un transfert ne se décide pas sur un seul match, il est évident que l'attaquant international ivoirien pourrait frapper les esprits en réalisant une grosse prestation face au Paris SG. Car de nombreux clubs XXL s'intéressent à l'ancien angevin, lequel a encore trois ans de contrat avec le LOSC, même si ce dernier a déjà prouvé qu'il savait ce qu'il voulait en refusant l'été dernier de signer à Lyon où Lille avait accepté de le céder.

Et ce samedi, dans Le Parisien, Christophe Galtier avoue qu'il verrait bien Nicolas Pépé rejoindre le Paris Saint-Germain. « Si Nicolas Pépé, qui est aussi décisif que Messi et Mbappé, fait partir de ce cercle ? Non, pas encore. Ces joueurs ont l’habitude de jouer la Ligue des champions et y sont performants. Si, l’an prochain, Nicolas va dans une écurie de Ligue des champions, qu’il joue et qu’il a ces stats, il faudra le mettre dans cette catégorie. La carrure pour jouer au PSG ? Ce serait flatteur et intéressant pour Nicolas que le PSG vienne le solliciter. Oui ce serait une bonne idée pour le Paris Saint-Germain, ils auraient un joueur sans aucun problème d’adaptation, qui serait plus qu’utile dans leur équipe. Je ne sais pas si le PSG a sollicité Lille pour lui. Je ne crois pas », confie l'entraîneur du LOSC, bien trop malin pour en dire plus sur d'éventuels contacts entre les deux clubs pour Nicolas Pépé, dont le prix avait été estimé à plus de 70ME par les dirigeants lillois au mercato d'hiver.