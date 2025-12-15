OM : Greenwood sauve De Zerbi du limogeage

En difficulté dans le jeu, l’OM a pu compter sur un Mason Greenwood en très grande forme pour venir à bout de l’AS Monaco. Roberto De Zerbi peut remercier sa star anglaise, qui compte déjà 14 buts cette saison.

Excellent en 2024-2025 avec une efficacité redoutable qui avait fait de lui le co-meilleur buteur de Ligue 1 avec Ousmane Dembélé, Mason Greenwood est encore plus irrésistible cette saison . L’attaquant de 24 ans, en plus de rester un joueur d’une efficacité importante, est devenu plus complet et parvient à se mettre au service du collectif. Plus altruiste, davantage connecté avec ses coéquipiers, l’ancien joueur de Manchester United est clairement un joueur à part à l’OM et plus globalement en Ligue 1. Ce n’est pas Walid Acherchour qui va dire le contraire. Au micro de RMC après la victoire étriquée de Marseille contre Monaco dimanche soir (1-0), le consultant de l’After Foot a dressé les louanges de Mason Greenwood.

« Greenwood est au-dessus de la Ligue 1. Il est très connecté au collectif. Ce n’est pas le Greenwood de fulgurances que l’on voyait la saison dernière. C’est un joueur qui s’implique au milieu de terrain, qui est connecté avec les autres, qui rend meilleurs les autres. L’OM ne joue pas que pour lui. Il y a un assemblage, une combinaison. Son match est époustouflant. Toutes les différences viennent de lui. C’est lui qui fait les combinaisons avec Murillo, avec Weah. Il a pris le jeu à son compte. Il a fait la différence. Heureusement qu’il est là pour l’OM. Il est venu pour ça. De Zerbi lui met souvent des taquets sur l’exigence en conférence de presse. C’est le jeu mais si De Zerbi est encore sur le banc de l’OM c’est en partie grâce à Greenwood qui sur certains matchs le sauve. Mais c’est le football, c’est comme ça » a commenté celui qui intervient aussi sur Winamax et qui ne tarie pas d’éloges au sujet de l’attaquant anglo-jamaïcain.

Dans les colonnes de L’Equipe aussi, Mason Greenwood a reçu une tirade de compliments. Le quotidien national a logiquement fait du numéro dix de l’Olympique de Marseille le joueur le mieux noté du match avec un excellent 8/10 qui confirme son omniprésence sur le match face à l’équipe de Sébastien Pocognoli. « Présent du début à la fin. Il commence par se jouer de Caio Henrique, puis enchaîne d'un centre fort et tendu devant le but, mais Aubameyang est trop court pour reprendre (4e), une frappe après avoir bougé Golovine (15e), une autre après avoir pressé Camara (26e). En seconde période, il régale pour O'Riley (56e), voit son tir repoussé par Salisu (70e), mais la dernière tentative sera la bonne, du gauche, après un service de Höjbjerg » souligne L’Equipe, épaté par la prestation haut de gamme de Mason Greenwood. De toute évidence, l’OM ne serait pas 3e de Ligue 1 et en ballotage favorable en Ligue des Champions sans sa star anglaise. Et qui sait si Roberto De Zerbi serait aussi confortablement installé dans son fauteuil d’entraîneur de l’OM sans son numéro dix.