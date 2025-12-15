PSG : Bertrand Latour attaque Luis Enrique

A l'occasion du Canal Football Club, Bertrand Latour s'en est pris à l'entraîneur du PSG. Pour le journaliste de Canal+, la gestion du cas Lucas Chevalier est un vrai problème.

Remis de sa blessure à la cheville, Lucas Chevalier est resté sur le banc parisien samedi contre Metz. Pour la troisième fois consécutive, Luis Enrique a choisi de titulariser Matvei Safonov. Contre la lanterne rouge de Ligue 1 le gardien de but russe a pris deux buts , sur lesquels il ne pouvait pas grand-chose. Reste que Lucas Chevalier a signé au Paris Saint-Germain pour être titulaire et pas pour devenir la doublure de Safonov. Sur le plateau du Canal Football Club, Bertrand Latour a dit sa façon de penser sur le cas Chevalier. Pour le journaliste de Canal+, Luis Enrique prend un risque assez fou en écartant ainsi le portier international tricolore. Et, il le dit sans détour, c'est un peu incompréhensible dans la mesure où la saison du PSG se passe très bien.

A quoi joue Luis Enrique avec Chevalier et Safonov ?

« Dans la mesure où chacun s’accorde à dire que ce poste de gardien de but est très particulier, je me pose une question. Est-ce que ce n’est pas très tôt dans la saison pour Luis Enrique, alors qu’il n’y a pas d’urgence en Ligue des champions et en Ligue 1, d’exposer énormément Lucas Chevalier. Là, c’est à double tranchant. Il peut lui avoir mis la tête sous l’eau, et après pour se relever de ça, c’est bonjour. J’ai l’impression que c’est Luis Enrique qui en fait de Chevalier un sujet. Que nous, on fasse un débat sur les performances de Lucas Chevalier d’accord, mais là c’est Luis Enrique quand même qui l'expose », fait remarquer Bertrand Latour. On le sait, notre confrère n'est pas un fan absolu de l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain, mais la question qu'il pose a tout de même du sens.