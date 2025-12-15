PSG : Bertrand Latour attaque Luis Enrique

L'absence de Gouiri pèse vraiment. Il nous faut un milieu offensif et un autre milieu récupérateur car Kondogbia, je l'aime bien mais ce n'est plus ça. Médina manque moins car Ederson fait très bien le boulot.
Luis Enrique avait mis Donnarumma sur le banc l'an dernier et ça lui avait permis de rebondir. Si Chevalier ne peut rebondir alors c'est qu'il n'et pas taillé pour le poste au PSG
Je suis surpris à quel point pour une fois l'arbitrage a été à la hauteur. Il y avait matière à faire des erreurs (même si la main du monégasque dans la surface aurait pu se siffler).
Il fait action de jeu en neutralisant Aguerd tout au long de l'action.
Je ne suis pas sur un terrain agressif, c'est toi qui y part on m'accusant de choses, c'est rigolo comme tu aimes tordre toutes les choses pour leurs donner la forme que tu veux voir ... Mais je n'ai rien à te répondre ou à changer dans mes propos. Mais qu'est ce qui n'est pas clair? Moi je suis l'aise avec le PSG et l'EDF cosmopolite. Mon vécu, fait que je vis ça très bien. Maintenant on n'a pas tous le meme vécu. Tu sembles vivre dans un monde noir ou blanc, un monde où t'es idées seraient légitimes et où celles des autres incompréhensibles, où une seule vérité existe la tienne... C'est ton droit, je pense que le monde est plus complexe que les vérités sont multiples selon nos expériences.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|36
|15
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|16
|7
|2
|7
|26
|27
|-1
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
