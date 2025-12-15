ICONSPORT_279864_0016

ASSE : Horneland est écoeuré

ASSE15 déc. , 9:00
parNathan Hanini
0
L’AS Saint-Etienne a raté le coche ce samedi soir du côté de Geoffroy Guichard face à Bastia (2-2). Après la rencontre, Eirik Horneland a dressé son bilan après un an passé à la tête des Verts. L'entraîneur norvégien n’est pas satisfait.
Après la défaite 1-0 à Dunkerque la semaine dernière, une réaction était attendue à Saint-Etienne. Mais Les Verts ont été piégés par la lanterne rouge, le Sporting Club de Bastia à la maison (2-2). Un deuxième match sans victoire en Ligue 2 et une équipe qui peine à enchaîner en cette fin d’année 2025. L’ASSE compte deux points de retard sur le leader Troyes qui jouera lundi. Après la rencontre, Eirik Horneland a tenu à faire son bilan. Arrivé l’hiver dernier, le Norvégien reste frustré de ses premiers mois dans le Forez.

Horneland ne trouve pas la solution

Au micro d’Ici Saint-Etienne, l’ancien entraîneur du SK Brann a partagé sa principale source de frustration, le niveau défensif. « Le bilan après un an en Vert ? Ces douze mois ont été difficiles. Si mes comptes sont bons, on a joué 38 rencontres, marqué 78 buts, mais on en a aussi concédé environ 70. Le bilan est donc mitigé, on aimerait plus de clean-sheets clairement. Ce sont ces buts encaissés qui atteignent notre confiance, car on se retrouve toujours à devoir courir derrière le score. Je n'essaie pas d'embellir la situation. Pour moi, le tout est d'arriver à trouver ces instants où on fait la différence, ce qui nous éviterait de lutter pour combler notre retard, » explique-t-il.
En Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a été à la peine défensivement. Un problème toujours présent au sein de la formation d’Eirik Horneland. Après 17 journées de Ligue 2, le club du Forez est la troisième pire défense du championnat. Le mercato hivernal va devoir aider le Norvégien à endiguer le problème.

Lire aussi

ASSE : Horneland ne sera pas viréASSE : Horneland ne sera pas viré
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_261406_2021
TV

TV : PSG-Inter programme numéro 1 des audiences 2025 devant un étonnant match

ICONSPORT_261501_0157
PSG

Le PSG prolonge avec le Qatar, et revoilà Verratti

Medina Gouiri OM
OM

OM : Longoria promet un mois de janvier de feu

ICONSPORT_279926_0133
Ligue 1

L1 : Toulouse et l'OL dominent l'équipe type

Fil Info

15 déc. , 10:40
TV : PSG-Inter programme numéro 1 des audiences 2025 devant un étonnant match
15 déc. , 10:20
Le PSG prolonge avec le Qatar, et revoilà Verratti
15 déc. , 10:00
OM : Longoria promet un mois de janvier de feu
15 déc. , 9:40
L1 : Toulouse et l'OL dominent l'équipe type
15 déc. , 9:20
2 ME, ce transfert génial de l'OL
15 déc. , 8:40
PSG : Bertrand Latour attaque Luis Enrique
15 déc. , 8:20
OM : Greenwood sauve De Zerbi du limogeage
15 déc. , 8:00
Endrick arrive à Lyon, son vol est programmé

Derniers commentaires

OM : Longoria promet un mois de janvier de feu

L'absence de Gouiri pèse vraiment. Il nous faut un milieu offensif et un autre milieu récupérateur car Kondogbia, je l'aime bien mais ce n'est plus ça. Médina manque moins car Ederson fait très bien le boulot.

PSG : Bertrand Latour attaque Luis Enrique

Luis Enrique avait mis Donnarumma sur le banc l'an dernier et ça lui avait permis de rebondir. Si Chevalier ne peut rebondir alors c'est qu'il n'et pas taillé pour le poste au PSG

OM-Monaco : Hors-jeu ou pas, à vous de trancher !

Je suis surpris à quel point pour une fois l'arbitrage a été à la hauteur. Il y avait matière à faire des erreurs (même si la main du monégasque dans la surface aurait pu se siffler).

OM-Monaco : Hors-jeu ou pas, à vous de trancher !

Il fait action de jeu en neutralisant Aguerd tout au long de l'action.

La France c'est le Sénégal, l'Argentine ne s'arrête jamais

Je ne suis pas sur un terrain agressif, c'est toi qui y part on m'accusant de choses, c'est rigolo comme tu aimes tordre toutes les choses pour leurs donner la forme que tu veux voir ... Mais je n'ai rien à te répondre ou à changer dans mes propos. Mais qu'est ce qui n'est pas clair? Moi je suis l'aise avec le PSG et l'EDF cosmopolite. Mon vécu, fait que je vis ça très bien. Maintenant on n'a pas tous le meme vécu. Tu sembles vivre dans un monde noir ou blanc, un monde où t'es idées seraient légitimes et où celles des autres incompréhensibles, où une seule vérité existe la tienne... C'est ton droit, je pense que le monde est plus complexe que les vérités sont multiples selon nos expériences.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

Loading