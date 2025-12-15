ASSE : Horneland est écoeuré

L’AS Saint-Etienne a raté le coche ce samedi soir du côté de Geoffroy Guichard face à Bastia (2-2). Après la rencontre, Eirik Horneland a dressé son bilan après un an passé à la tête des Verts. L'entraîneur norvégien n’est pas satisfait.

Après la défaite 1-0 à Dunkerque la semaine dernière, une réaction était attendue à Saint-Etienne. Mais Les Verts ont été piégés par la lanterne rouge, le Sporting Club de Bastia à la maison (2-2). Un deuxième match sans victoire en Ligue 2 et une équipe qui peine à enchaîner en cette fin d’année 2025. L’ASSE compte deux points de retard sur le leader Troyes qui jouera lundi. Après la rencontre, Eirik Horneland a tenu à faire son bilan. Arrivé l’hiver dernier, le Norvégien reste frustré de ses premiers mois dans le Forez.

Horneland ne trouve pas la solution

Au micro d’Ici Saint-Etienne, l’ancien entraîneur du SK Brann a partagé sa principale source de frustration, le niveau défensif. « Le bilan après un an en Vert ? Ces douze mois ont été difficiles. Si mes comptes sont bons, on a joué 38 rencontres, marqué 78 buts, mais on en a aussi concédé environ 70. Le bilan est donc mitigé, on aimerait plus de clean-sheets clairement. Ce sont ces buts encaissés qui atteignent notre confiance, car on se retrouve toujours à devoir courir derrière le score. Je n'essaie pas d'embellir la situation. Pour moi, le tout est d'arriver à trouver ces instants où on fait la différence, ce qui nous éviterait de lutter pour combler notre retard, » explique-t-il.

En Ligue 1, l’AS Saint-Etienne a été à la peine défensivement. Un problème toujours présent au sein de la formation d’Eirik Horneland. Après 17 journées de Ligue 2, le club du Forez est la troisième pire défense du championnat. Le mercato hivernal va devoir aider le Norvégien à endiguer le problème.