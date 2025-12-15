L1 : Lens champion de France, c'est validé à 60 %

Titré champion d'automne grâce à sa belle victoire contre Nice ce dimanche (2-0), le Racing Club de Lens a désormais une vraie chance d’être champion de France à l’issue de la saison.

Lens ne lâche pas son fauteuil de leader. Mis sous pression par le PSG, qui avait repris la tête du championnat après sa victoire dans la douleur contre Metz samedi (3-2), le club nordiste devait assurer le coup face à Nice ce dimanche après-midi. Devant un public de Bollaert plus chaud que jamais, les Sang et Or ont largement dominé des Aiglons en pleine crise (2-0). Grâce à un doublé d’Odsonne Édouard sur des passes décisives de Matthieu Udol, le RCL a enchaîné une sixième victoire de suite en L1.

Vainqueur à 12 reprises en 16 journées depuis le début de la saison, Lens termine donc cette première partie de saison tout en haut du classement de la L1, avec un point d’avance sur Paris. Un véritable exploit réalisé par la bande de Pierre Sage, qui peut se prendre à rêver pour 2026. Déjà parce que le Racing semble inarrêtable, mais aussi parce que les statistiques donnent 60 % de chances à Lens d’être sacré champion de France.

15 équipes sur 25 ont gardé la tête en L1

En effet, comme le relatent les statistiques à la pause d'une saison, sur les 25 dernières années, 15 équipes en tête à la trêve hivernale ont fini à la première place du classement, comme le PSG (2024, 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2015, 2013, 2012), Lille (2010), ou l’OL (2007, 2006, 2005, 2004). C’est-à-dire que seulement 10 formations ont échoué à conserver la tête, à l’image de l’OL (2020, 2008), Nice (2016), l’OM (2014, 2002), Paris (2011), Bordeaux (2009, 2000), Monaco (2003)... et Lens en 2001-2002.

Si ce titre de champion d’automne décerné à Lens cette saison peut paraître honorifique, il a quand même une forte valeur symbolique et le club lensois peut clairement viser un deuxième trophée de champion de France après 1998, ou au moins de vice-champion, comme cela avait été le cas en 2023 avec Franck Haise. Désormais sous la houlette du Lyonnais Pierre Sage, Lens jouera de toute façon sa carte à fond face à un PSG qui connaît une saison mitigée en championnat.