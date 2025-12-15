Edouard Lens

L1 : Lens champion de France, c'est validé à 60 %

Lens15 déc. , 7:10
parAlexis Rose
0
Titré champion d'automne grâce à sa belle victoire contre Nice ce dimanche (2-0), le Racing Club de Lens a désormais une vraie chance d’être champion de France à l’issue de la saison.
Lens ne lâche pas son fauteuil de leader. Mis sous pression par le PSG, qui avait repris la tête du championnat après sa victoire dans la douleur contre Metz samedi (3-2), le club nordiste devait assurer le coup face à Nice ce dimanche après-midi. Devant un public de Bollaert plus chaud que jamais, les Sang et Or ont largement dominé des Aiglons en pleine crise (2-0). Grâce à un doublé d’Odsonne Édouard sur des passes décisives de Matthieu Udol, le RCL a enchaîné une sixième victoire de suite en L1.
Vainqueur à 12 reprises en 16 journées depuis le début de la saison, Lens termine donc cette première partie de saison tout en haut du classement de la L1, avec un point d’avance sur Paris. Un véritable exploit réalisé par la bande de Pierre Sage, qui peut se prendre à rêver pour 2026. Déjà parce que le Racing semble inarrêtable, mais aussi parce que les statistiques donnent 60 % de chances à Lens d’être sacré champion de France.

15 équipes sur 25 ont gardé la tête en L1

En effet, comme le relatent les statistiques à la pause d'une saison, sur les 25 dernières années, 15 équipes en tête à la trêve hivernale ont fini à la première place du classement, comme le PSG (2024, 2023, 2022, 2021, 2019, 2018, 2017, 2015, 2013, 2012), Lille (2010), ou l’OL (2007, 2006, 2005, 2004). C’est-à-dire que seulement 10 formations ont échoué à conserver la tête, à l’image de l’OL (2020, 2008), Nice (2016), l’OM (2014, 2002), Paris (2011), Bordeaux (2009, 2000), Monaco (2003)... et Lens en 2001-2002.
Si ce titre de champion d’automne décerné à Lens cette saison peut paraître honorifique, il a quand même une forte valeur symbolique et le club lensois peut clairement viser un deuxième trophée de champion de France après 1998, ou au moins de vice-champion, comme cela avait été le cas en 2023 avec Franck Haise. Désormais sous la houlette du Lyonnais Pierre Sage, Lens jouera de toute façon sa carte à fond face à un PSG qui connaît une saison mitigée en championnat.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
37161213281315
2
Paris Saint Germain
36161132351421
3
O. Marseille
32161024361521
4
LOSC Lille
32161024332013
5
O. Lyonnais
271683522166
6
Rennes
271676327243
7
Strasbourg
231672725205
8
Toulouse
231665524195
9
Monaco
23167272627-1
10
Angers SCO
22166461718-1
11
Brest
19165472127-6
12
Lorient
18164661928-9
13
Nice
17165291929-10
14
Paris
16164482129-8
15
Le Havre
15163671322-9
16
Auxerre
121633101425-11
17
Nantes
11162591428-14
18
Metz
111632111737-20

