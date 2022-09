PSG : Neymar vs Mbappé, Sergio Ramos stoppe le délire

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Revenu à son meilleur niveau, Sergio Ramos en profite pour prendre la parole et s'occuper du cas Neymar et Mbappé. Ça déménage forcément.

Après une première saison bien décevante sous le maillot du PSG, Sergio Ramos retrouve de sa superbe. Le défenseur central enchaine enfin les matchs, et prend le rythme de la compétition. Sa place dans le 11 de départ est incontestable et cela tombe bien, personne ne la conteste. Cela aurait pu être le cas si Luis Campos avait fait venir Milan Skriniar cet été, mais le Slovaque est resté à l’Inter Milan, laissant la défense parisienne sans grande concurrence. Néanmoins, pas de quoi se reposer sur ses lauriers pour l’Espagnol, qui est un des joueurs les plus en forme de l’effectif du Paris SG malgré ses 36 ans, en témoigne ses plus de 10 kilomètres parcourus lors du match face à la Juventus de mardi dernier.

Zéro pitié sur le terrain pour Sergio Ramos

Gran victoria de EQUIPO para empezar la Champions League. Increíble el ambiente. 🙌

Great TEAM win to start the #UCL. Amazing atmosphere. 🙌

Belle victoire d’ÉQUIPE pour commencer la @ChampionsLeague. Incroyable ambiance. 🙌#IciCestParis 🔴🔵 pic.twitter.com/kUutXxUT2a — Sergio Ramos (@SergioRamos) September 6, 2022

De quoi donner une certaine légitimité sur le terrain à un joueur qui a un véritable poids dans le vestiaire. L’international, qui espère enchainer les matchs pour aussi retrouver une place dans l’effectif de la Roja en vue de la Coupe du monde, avoue qu’il agit comme un patron dans le groupe du PSG, où les tensions peuvent être nombreuses. Interrogé par le média sud-américain TNT Sport, Sergio Ramos a été sollicité sur les tensions qui pouvaient régner, comme récemment entre Neymar et Mbappé. Répondant d’une façon plus générale, l’Espagnol a fait comprendre qu’il fallait se lever de bonne heure pour que cela scinde le groupe, du moins pendant les rencontres. Toujours aussi hargneux, Sergio Ramos a expliqué qu’il donnerait tout pour son maillot, peu importe les différents qui peuvent opposer les joueurs. « Quand le match se termine, tu te serres la main, tout est fini. Pendant le match, on tuerait pour ses coéquipiers, mais il n’y a rien de personnel avec qui que ce soit », a souligné le défenseur, qui n’est pas du genre à faire de cadeaux, et continue d’en faire sa marque de fabrique en Ligue 1 et en C1, avec sa récente brouille avec Leandro Paredes lors du dernier PSG-Juventus.

Il gère le duo Neymar-Mbappé

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sergio Ramos (@sergioramos)

Un tel coéquipier, voilà peut-être ce qu’il a manqué au PSG la saison dernière en Ligue des Champions, notamment pour s’affirmer face au Real Madrid lors de l’élimination à Bernabeu. En attendant, Paris peut compter sur un Sergio Ramos déchainé et bien déterminé à soulever encore une fois la Coupe aux grandes oreilles. « Je voulais entendre à nouveau l’hymne de la Ligue des Champions, me sentir bien à nouveau, me sentir bien sur le terrain. Je crois que c’est la voie à suivre, pour montrer mon meilleur niveau et continuer à travailler. Je suis content. La vérité c’est que j’ai très bien terminé la saison dernière, je me suis senti bien, loin de l’idée des blessures. J’ai vraiment hâte de jouer au football, de montrer mon meilleur niveau », a livré l’Espagnol, qui profite de son retour au premier plan pour effectuer d’autres interventions. En effet, depuis l’embrouille entre Mbappé et Neymar au début du championnat, l’Espagnol est l’un des plus actifs pour calmer les deux joueurs et leur dire qu’ensemble, ils peuvent porter très haut le PSG. Pas si fou que cela, Sergio Ramos.