PSG : Neymar viré ou vendu ? C'est le feu à Paris

Par Claude Dautel

Conspué dimanche lors du match PSG-Bordeaux, Neymar n'en peut plus et pense être un bouc-émissaire idéal du côté de Paris. Alors que les supporters parisiens réclament qu'il soit viré, l'ancien joueur du Barça veut lui quitter la Ligue 1 de toute urgence.

Neymar a déjà connu des orages à Paris, notamment lorsqu’il avait fait le forcing lors du mercato 2019 pour repartir au FC Barcelone, ce que Nasser Al-Khelaifi avait refusé. A la reprise de la saison, la star brésilienne avait eu l’occasion de lire des banderoles injurieuses et des chants du même type dans un Parc des Princes remonté comme jamais. Depuis, les choses s’étaient calmées, Neymar finissant par comprendre que le Barça ne voulait plus vraiment de lui et que son avenir de joueur était au PSG, surtout à un tel niveau de salaire, à savoir plus de 30 millions d’euros par saison. L’an passé, l’attaquant de 30 ans avait même prolongé son contrat jusqu’en 2025. Tout paraissait donc s’être arrangé, même si ces dernières semaines, et après son retour suite à sa blessure à la cheville en novembre contre l’AS Saint-Etienne, Neymar est apparu physiquement transformé avec le retour de quelques kilos et un visage clairement bouffi. De quoi susciter de nouvelles rumeurs sur son hygiène de vie.

Neymar n'est plus footballeur, ça taille à Paris

Et forcément, après l’élimination du Paris Saint-Germain par le Real Madrid, dans un scénario désastreux et presque grotesque, les Ultras du PSG ont fait de Neymar une des cibles des quolibets à l’occasion de la réception des Girondins. Si la sécurité du club avait bloqué des banderoles, elle n’a rien pu faire contre des slogans une nouvelle fois injurieux à l’encontre du joueur brésilien et de sa famille. Dès la fin du match, Neymar a filé vers les vestiaires avec la mine sombre, prenant selon la presse espagnole la direction de l’aéroport du Bourget où un vol privé l’attendait pour l’emmener se reposer à Barcelone. Et 24 heures après le « scandale » du Parc des Princes, c’est via les réseaux sociaux que l’international a envoyé un message philosophique : « Laisse les jours difficiles te rendre plus fort. » Cependant, pour être plus fort, Neymar envisage désormais très clairement de partir dès le prochain mercato, lassé qu’il serait de sa vie parisienne.

Évolution de Neymar les 4 dernières années ... 4 Millions par mois. pic.twitter.com/Cxpq0BRX0V — 1970 (@Dams70x) March 13, 2022

Le quotidien AS affirme que ce qu’il a entendu dimanche à Paris a clairement mis hors de lui l’attaquant, et que Neymar a prévenu son père que cette fois, trop c’est trop, et qu’un transfert doit être sa priorité dès maintenant. Sur le papier, cela paraît plausible, d’autant plus qu’en France il s’est également dit que l’Emir du Qatar aurait validé l’idée d’un départ de celui qui lui a coûté 220 millions d’euros en 2017. Mais, si Neymar exige un transfert du PSG, il sait bien qu’aucun club au monde n’acceptera de lui verser le même salaire que celui qu’il empoche au Paris Saint-Germain. Un salaire que de plus en plus de supporters estiment qu'il constitue une véritable escroquerie, tant la star s’implique de moins en moins dans sa carrière de footballeur. A l’image de Nicolas Puiraveau, membre de Paris United qui achève Neymar : « Quand je vous dis que Neymar picole ! En cinq ans, c'est devenu une boule, on ne voit plus ses yeux et on dirait qu'il est sous cortisone tellement il est bouffi. C'est ce genre de mec que vous avez envie d'acclamer sérieusement ? » Oiseau de nuit, le Brésilien doit désormais savoir ce qu'il veut faire de sa vie de footballeur.