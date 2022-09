PSG : Neymar viré, le Real a refusé le cadeau

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Florentino Pérez s'est vu proposer Neymar cet été. Le PSG lui a offert sur un plateau mais le boss du Real Madrid a refusé pour des raisons extra-sportives.

C’est quasiment impossible à imaginer à l’heure actuelle, mais le PSG a bien mis Neymar en vente cet été. Pas de communication officielle à ce sujet, mais le Brésilien faisait partie des victimes attendues de la révolution annoncée par Nasser Al-Khelaïfi. Le plus dur aura été de lui trouver une porte de sortie. Chelsea s’est intéressé à lui, Manchester City a également été sollicité, pour des clubs aux moyens financiers et aux ambitions qui pouvaient convenir à l’ancien de Santos. Mais ce n’est pas la seule opération osée que le PSG a tenté cet été pour refiler son numéro 10. En effet, sans aller jusqu’à toquer à la porte du FC Barcelone, le champion de France a sondé Florentino Pérez, qui pouvait être en quête d’un joueur majeur après le double échec Erling Haaland et Kylian Mbappé.

Le Real Madrid suit Neymar depuis plus de 10 ans

Le Paris SG savait forcément que Neymar faisait partie des cibles du Real Madrid dès sa sortie du Brésil, mais qu’un accord de non-sollicitation passée avec le FC Barcelone avait ruiné les chances de la Maison Blanche d’aller chercher le prodige du FC Santos. Depuis, Florentino Pérez a toujours apprécie le joueur provocateur, mais qui n’a jamais craché sur le maillot merengue. L’occasion pouvait donc être bonne pour relancer la carrière d’un joueur encore bourré de talent, comme il le montre depuis la reprise, et qui a de plus un énorme impact marketing.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NJ 🇧🇷 (@neymarjr)

Mais la raison pour laquelle le PSG se séparait de Neymar, a été globalement la même que celle qui a provoqué le refus du Real Madrid, révèle El Nacional. L’historique dirigeant madrilène a estimé que la vie dissolue de « Ney » l’empêchait d’être aussi performant qu’il ne l’était quand il évoluait au FC Barcelone. En plus de cela, l’équilibre du vestiaire, dirigé par un Karim Benzema en leader technique et désormais quasiment une icône du club, aurait été menacé avec l’arrivée du Brésilien, qui aurait tout de suite récupérer le meilleur salaire. Car son avec renouvellement automatique de contrat, Neymar a vu son salaire trôner autour de 40 millions d’euros pour encore de longues années.

A comparison of Ronaldinho's and Neymar's career stats👀 pic.twitter.com/j9wUJyw6Yf — NM👻 (@Nightmonkey828) September 9, 2022

Une situation globale qui n’a donc pas séduit le Real Madrid, qui s’est dit qu’il n’y avait pas de raisons de tout faire voler en éclat dans une équipe qui vient de gagner la Ligue des Champions. Et de toute évidence, même si la relation avec Kylian Mbappé n’est pas forcément toujours au beau fixe, le PSG ne se plaint pas d’avoir retrouvé le meilleur visage de Neymar en ce début de saison. Surtout que Christophe Galtier lui fait confiance pour porter Paris et enfin emmener le club de la capitale au sommet de l’Europe.