PSG : Neymar veut rester et le prouve au Qatar

Dans : PSG.

En fin de contrat en juin 2022, Neymar a bien l’intention de signer un nouveau bail en faveur du Paris Saint-Germain.

Tandis que Kylian Mbappé n’a pas encore pris de décision définitive quant à son avenir, Neymar a d’ores et déjà tranché la question. En effet, la star brésilienne de 28 ans a la ferme intention de s’inscrire davantage dans la durée au PSG en prolongeant son contrat, quatre ans après avoir rejoint la capitale française en provenance du FC Barcelone contre 222 ME. Et selon les informations du Parisien, l’international auriverde a récemment prouvé sa bonne foi aux dirigeants du PSG en ne liant plus les résultats immédiats du Paris SG à son avenir, comme cela avait parfois été le cas par le passé.

Le média croit savoir que le résultat de la double-confrontation en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone au mois de février prochain n’entre pas, par exemple, dans la réflexion de Neymar. « Il aime le club, il aime Paris, il se sent bien. C’était le bon moment pour lui de faire l’interview (ndlr : diffusée sur TF1 et dans laquelle il exprime son désir de rester au PSG » fait-on savoir dans l’entourage du joueur. De son côté, le journal francilien explique que plus grand-chose ne semble maintenant séparer Neymar d’un nouveau contrat très longue durée au Paris Saint-Germain. Certains détails économiques sont certainement encore en négociations, mais il n’y a désormais plus aucun doute sur le fait que l’ancienne star du Barça va prolonger à Paris. Tout l’enjeu des prochaines semaines pour Nasser Al-Khelaïfi, Leonardo et l’Emir du Qatar sera maintenant de savoir si Kylian Mbappé en fera de même. De toute évidence, Neymar poussera très fort pour convaincre celui qu’il considère comme son « frère » au PSG de prolonger…