PSG : Neymar l’avoue, il va prolonger à Paris !

Auteur d’un doublé lors de la défaite du Paris Saint-Germain contre Lorient en Ligue 1 ce dimanche (2-3), Neymar vient de faire une énorme confidence sur son avenir.

Depuis plusieurs semaines, le club de la capitale française a une mission principale, celle de prolonger les contrats de Neymar et de Kylian Mbappé tant qu'il en est encore temps. Alors que les bails des deux stars franciliennes se terminent en 2022, Leonardo sait d’ores et déjà qu’il va avoir plus de mal avec le champion du monde. Déjà parce que l'international français rêve de jouer au Real Madrid dans les années à venir. Mais aussi et surtout parce que Neymar a vraiment envie de prolonger son aventure au PSG, et si possible avec Mbappé. C’est en tout cas ce qu’il a confirmé ce dimanche soir dans une interview, alors que les rumeurs ne l'envoient plus du tout au Barça.

« Oui, je veux rester à Paris, je suis très heureux aujourd'hui. Ça a beaucoup changé. Je ne saurais pas dire exactement pourquoi, je ne sais pas si c'est moi ou autre chose qui a changé, mais je me sens bien. Je me suis adapté, je suis plus calme. Je suis très heureux, je veux rester au Paris Saint-Germain, j'espère que Kylian va rester aussi. Bien sûr, c'est le souhait de tous les supporters de Paris. On veut que le PSG soit une grande équipe et moi, je veux continuer à faire ce que j'ai toujours fait à Paris : jouer au foot et être heureux, c'est le plus important », a avoué, sur TF1, Neymar, qui veut désormais gagner la Ligue des Champions à Paris, avant de remporter la Coupe du Monde avec le Brésil. Et pourquoi pas en 2022, devant ses patrons qataris à Doha...