PSG : Neymar veut prolonger, la Ligue des Champions l'obsède

Dans : PSG.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Neymar n’est pas fermé à l’idée de prolonger son bail en faveur du Paris Saint-Germain dans les semaines à venir.

Au contraire, l’international brésilien est très clairement ouvert à une prolongation de contrat dans la capitale française, à des conditions salariales équivalentes à celles dont il bénéficie actuellement. A en croire les informations divulguées ce jeudi par Le Parisien, les discussions avancent dans le bon sens entre Leonardo et le clan de Neymar. De toute évidence, ce dossier devrait être plus simple à finaliser que celui de Kylian Mbappé, bien moins pressé que Neymar de prolonger, et qui pourrait ne jamais se laisser convaincre par la direction du Paris Saint-Germain. En ce qui concerne le Brésilien, tout devrait se décanter à la sortie du confinement. Car en interne, on a clairement fait comprendre que ce genre de dossier d’envergure ne se réglait pas au téléphone.

Actuellement, Pini Zahavi n’est pas en France tandis que le père de Neymar se trouve au Brésil. Quand les conditions sanitaires le permettront, tout ce beau monde se retrouvera à Paris en compagnie de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi afin de négocier la prolongation du n°10 parisien. En revanche, Neymar ne signera un nouveau contrat en faveur du PSG que s’il a l’assurance qu’une équipe compétitive sera maintenue dans la capitale française afin de briller en Ligue des Champions. « Il est heureux au PSG », confirme un proche, avant de mettre un ultime coup de pression au dirigeants avant l’accélération des négociations. « Il souhaite être dans un club compétitif, qui va dans le dernier carré de la Ligue des champions. Sa volonté absolue est de gagner de nouveau cette compétition ». Le Paris Saint-Germain est donc prévenu, Neymar souhaite prolonger à Paris, à condition de pouvoir viser une victoire finale en Ligue des Champion chaque année…