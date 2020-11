PSG : Cristiano Ronaldo avec Neymar, Al-Khelaïfi menace la Juve !

Dans : PSG.

A l'heure des négociations de contrat à tout va, Cristiano Ronaldo pourrait atterrir au Paris Saint-Germain la saison prochaine. Et s’il s’agissait d’une vengeance du président Nasser Al-Khelaïfi contre la Juventus Turin ?

Cristiano Ronaldo et la Juventus Turin ont toujours démenti une éventuelle séparation, et pourtant, les bruits de couloir continuent de circuler. On entend toujours parler d’un possible départ de l’attaquant, notamment pour des raisons financières puisque son salaire pèse lourd sur les finances de la Vieille Dame. Mais ce ne serait pas la seule explication. Apparemment, il existerait des tensions entre le Portugais et ses dirigeants. C’est pourquoi le quintuple Ballon d’Or envisagerait de partir l’été prochain. Pendant que les Bianconeri pensent à l’utiliser comme monnaie d’échange avant la fin de son contrat en 2022.

En effet, le média espagnol Don Balon croit savoir que la Juventus Turin aimerait l’inclure dans une transaction pour attirer Neymar. Une initiative qui ne plaît pas du tout au Paris Saint-Germain. Car de son côté, le club de la capitale a l’intention de prolonger le bail de son numéro 10. Le champion d’Italie s’exposerait donc à une vengeance du président Nasser Al-Khelaïfi, qui souhaiterait convaincre CR7 de porter le maillot parisien, sans envoyer sa star brésilienne à Turin bien sûr. Autant dire que ce scénario ferait mal à la Juventus Turin. Mais comme le rappelait le directeur sportif Leonardo mardi, sans démentir la piste Cristiano Ronaldo, « la folie du mercato, ce n’est pas pour aujourd’hui » étant donné le contexte de crise.