PSG : Neymar veut marquer l’histoire avant de partir

Une nouvelle fois, Neymar sera la principale arme offensive du Paris Saint-Germain à l’occasion du choc face à l’OL ce dimanche soir.

Auteur d’un match à couper le souffle face à Istanbul Basaksehir en Ligue des Champions mercredi soir (5-1), l’international brésilien sera une menace à surveiller comme le lait sur le feu pour les joueurs de Rudi Garcia au Parc des Princes. Grand habitué de ce genre de chocs de L1 après 3 ans passés au Paris Saint-Germain, Neymar disputera ce dimanche soir son 100e match sous les couleurs bleu et rouge. A cette occasion, la star brésilienne a fait un bref bilan de son aventure au PSG sur son site officiel. Il dévoile notamment que son intention est plus que jamais de marquer l’histoire du club de la ville lumière.

« Quand j'entre sur le terrain, mon objectif est toujours de gagner. Je m'amuse à jouer au football, mais comme je l'ai déjà dit, je connais la responsabilité que je porte. 100 matchs ? Accomplir un chiffre comme celui-ci me rend très heureuse, car je connais l'histoire que mes coéquipiers et moi contribuons à construire ici. Le PSG est un endroit pour les gagnants et c'est comme ça que je veux qu'on se souvienne de moi » a lancé Neymar, très ambitieux et dont l’objectif est très clairement de marquer l’histoire et les mémoires auprès des supporters du Paris Saint-Germain. Pour cela, il faudra certainement que l’ancien attaquant du FC Barcelone parvienne à remporter la Ligue des Champions avec le PSG. Nul doute que s’il parvient à trouver une certaine forme de régularité en enchainant les matchs tels que celui face à Istanbul Basaksehir, le Paris SG aura toutes ses chances en Europe…