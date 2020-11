PSG : L'annonce choc, Neymar veut rester à Paris !

Dans : PSG.

Neymar n'est plus sur le départ, bien au contraire puisqu'il a demandé à prolonger au PSG !

Impossible à imaginer il y a un an de cela, quand Neymar venait de faire un incroyable forcing pour quitter le PSG et revenir au FC Barcelone, la prolongation de contrat du Brésilien est désormais sur la table. La saison dernière, le numéro 10 parisien a progressivement changé d’état d’esprit, et la présence du club francilien en finale de la Ligue des Champions a certainement pesé dans son choix. Depuis quelques temps, il se murmurait que c’était même Neymar et son entourage qui étaient revenus vers Nasser Al-Khelaïfi pour soumettre l’idée d’une prolongation de contrat. Le Brésilien sait très bien qu’aucun club ou presque ne peut s’offrir ses services, et s’il se sent bien à Paris, la suite logique sera de continuer l’aventure. Au niveau salarial, l’ancien prodige de Santos ne demande aucune augmentation, lui qui était déjà le joueur le mieux payé du championnat français. Une tendance confirmée ce dimanche par Téléfoot, qui explique par le biais de Julien Maynard que le Brésilien a réitéré cette demande auprès de Leonardo.

« Neymar a fait savoir à Leonardo par l’intermédiaire de ses représentants qu’il voulait rester au PSG. Il a lui-même sondé des joueurs pour que l’équipe se renforce. Favorables à une prolongation, les dirigeants parisiens n’ont pas formulé d’offre au brésilien pour l’instant », explique ainsi le journaliste, qui sait aussi que le rapport de force s’est inversé. Mais attention tout de même, faute d’accord, Neymar entrerait, comme Kylian Mbappé, dans la dernière de son contrat une fois le mois de juin 2021 passé, avec les conséquences que cela peut avoir. Le Brésilien pourrait aussi décider de voir ce que les clubs européens seraient capables de lui proposer s’il venait à poser ses valises pour zéro euro. Un petit jeu de négociations qui plait certainement à Leonardo, pour qui l’avenir du PSG passe par la faculté de conserver Neymar, une des missions qui lui a été confiées par l’Emir du Qatar en personne.