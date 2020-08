PSG : Neymar veut Coutinho à Paris, une idée de choc ?

Dans : PSG.

Avec les départs d’Eric-Maxim Choupo-Moting et d’Edinson Cavani, le PSG se retrouve dans l’obligation de recruter un joueur offensif au mercato.

Pour l’heure, difficile de savoir avec exactitude si Leonardo se penchera sur un avant-centre ou un ailier. Ces dernières semaines, les noms de joueurs aux profils très différents ont été cités comme Ousmane Dembélé (Barcelone) ou encore Matheus Cunha (Hertha Berlin). Mais selon les informations obtenues par Don Balon, c’est vers un autre attaquant que le Paris Saint-Germain pourrait bien se tourner. Et pour cause, le média espagnol affirme qu’un certain Neymar aurait soufflé à ses dirigeants l’idée du recrutement de Philippe Coutinho, lequel ne sera pas conservé par le Bayern Munich, où il a été prêté par le Barça pour toute la saison.

Après le Final 8 de la Ligue des Champions, l’international brésilien retrouvera donc le FC Barcelone. Mais son come-back en Catalogne sera de courte durée puisque le club blaugrana souhaite se séparer de Philippe Coutinho et de son très onéreux salaire. C’est précisément pour cette raison que Neymar a flairé la bonne affaire, et a conseillé à Leonardo et à Nasser Al-Khelaïfi de se pencher sur ce dossier afin de renforcer le secteur offensif du Paris Saint-Germain. Reste que l’ancien joueur de Liverpool a davantage le profil d’un numéro dix que d’un avant-centre ou d’un ailier. Sauf départ de Julian Draxler, il y a donc peu de chances que le champion de France en titre active cette piste. A moins qu’à la surprise générale, Neymar insiste et fasse de ce dossier une affaire personnelle. Ces dernières semaines, le nom de Philippe Coutinho était massivement associé à des clubs de Premier League et notamment à Arsenal.