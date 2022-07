PSG : Neymar vendu, sa grosse frayeur à Paris

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Absent pour le premier match de préparation du PSG en raison d'un souci physique, Neymar sera du voyage que Christophe Galtier et ses joueurs feront vers le Japon ce samedi. Mais la suite est plus floue et le coach parisien l'avoue.

C’est le sujet sensible de cet été parisien, l’Emir du Qatar est-il réellement décidé à pousser Neymar vers la sortie ? Nasser Al-Khelaifi l’a reconnu le mois dernier, il ne veut plus de joueurs qui traînent les pieds à venir à l’entraînement, qui ne se consacrent pas uniquement au PSG et qui sont plus souvent mis en avant pour leur comportement extra-sportif que pour leurs exploits sous le maillot de Paris. Et le président des champions de France a clairement fait comprendre que Neymar n’était pas au-dessus des lois. Depuis, le Brésilien a repris le chemin du Camp des Loges et il sera du déplacement au Japon, même s’il est légèrement blessé. Tandis que les rumeurs se sont multipliées sur l’avenir de l’ancien Barcelonais, Neymar sait qu’il peut compter sur le soutien de Christophe Galtier.

Le successeur de Mauricio Pochettino sur le banc du PSG a fait savoir qu’il souhaitait conserver son numéro 10. Mais ce samedi, comme il l’avait déjà fait en conférence de presse, l’entraîneur parisien a renouvelé sa confiance en Neymar, tout en reconnaissant que dans ce dossier précis il n’avait aucune visibilité. Christophe Galtier l’a bien compris, sur certains dossiers, les décisions sont prises à Doha, notamment lorsqu’il s’agit d’un joueur acheté 222 millions d’euros en 2017 et qui a encore cinq ans de contrat à plus de 32 millions d’euros par saison. Dans un entretien accordé à L’Equipe, l’entraîneur du PSG est donc réaliste concernant le Brésilien.

Galtier veut garder Neymar, le PSG décidera

« Si je souhaite garder Neymar ? Oui, j'ai été clair. Après, je le répète, sur ce domaine de compétences, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas maîtriser. Je vais m'adapter à l'effectif que j'ai, je le veux le plus fort possible. On doit le réduire, mais je le veux le plus fort possible. Une équipe est toujours plus forte avec des grands joueurs. Et Neymar en est un, explique le nouvel entraîneur du Paris Saint-Germain, qui sait parfaitement comment il utilisera la star brésilienne. Du moins si Nasser Al-Khelaifi décide de conserver Neymar durant ce mercato. Dans le domaine offensif, il y aura du temps de jeu pour tout le monde. Je sais où Neymar peut être à l'aise, que ce soit un peu plus haut décroché ou devant deux milieux de terrain, Neymar, à l'image de Leo Messi, ce sont des animateurs, des joueurs qui ont cette capacité à être trouvés entre les lignes et à être décisifs. »

A ce stade de la préparation estivale, Neymar est donc un joueur du Paris Saint-Germain, et à l’image d’un Cristiano Ronaldo à Manchester United, il n’y a pas encore eu de vraies offres officielles pour venir chercher l’attaquant brésilien. Quelques rares clubs sont capables de négocier avec Nasser Al-Khelaifi et Doha pour la star. Et ces derniers temps, à l’exception notable de Chelsea, qui serait tenté de s’offrir un attaquant du calibre de Neymar, on voit mal qui sera en mesure de faire une proposition à même de convaincre le PSG de dire oui, sachant qu’un transfert pur et dur semblant impossible compte tenu du salaire et de la longueur du contrat de Neymar avec Paris. Pour s’offrir ce dernier, les dirigeants du Paris Saint-Germain ont tout accepté, et ils doivent désormais l’assumer, même si Luis Campos et Antero Henrique ont mis en alerte toute l’Europe.