PSG : Neymar vendu Real Madrid le 31 août à 23h59 ?

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Mondial oblige, l'avenir de Neymar n'excite plus trop les médias espagnols, lesquels ont même ricané en voyant les larmes de la star brésilienne du Paris SG à la fin du match entre la Seleçao et le Costa Rica. Mais il n'empêche que du côté du Real Madrid, Florentino Perez souhaite clairement faire de Neymar la tête de gondole des Merengue, et cela le plus vite possible, même si un transfert lors de ce mercato 2018 paraît compliqué à mettre en oeuvre.

Entre le refus des dirigeants du PSG d'envisager un départ de Neymar et la complexité des négociations avec Cristiano Ronaldo, le patron du Real Madrid a bien du boulot. Mais comme le rappelle France-Football, Florentino Perez a l'art de boucler des transferts à l'ultime seconde. « Deux éléments essentiels vont entrer en ligne de compte. Le premier concerne la santé de Neymar. Après sa blessure, il est resté plus de trois mois absent des terrains, donc des radars. L’autre a trait à ses performances durant la Coupe du monde. Dans les deux cas, plus Neymar sera visible, performant et ira loin dans la compétition, plus il aiguisera l’appétence du Real. Une chose est sûre: Florentino Pérez ne lâchera rien jusqu’au 31 août. Pour mémoire, on rappellera qu’il avait signé Ronaldo Nazario, fin août 2002, à quelques minutes de la deadline fatidique. Le Brésilien venait d’être sacré champion du monde », fait remarquer France-Football, qui voit bien le président du Real Madrid refaire un coup de ce style avec Neymar et le PSG.