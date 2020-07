PSG : Neymar vendu, Al-Khelaïfi tend l’oreille !

Dans : PSG.

Le FC Barcelone a enfin un plan précis en tête pour faire venir Neymar, et la réponse du PSG est surprenante.

Polémique surréaliste sur le fonctionnement interne, éliminations fracassantes en Ligue des Champions face à la Roma puis Liverpool les saisons précédentes, perte quasiment acquise de la Liga face au Real Madrid, choix décevants d’entraineurs, investissements décevants sur des recrues, Josep Maria Bartomeu subit de vives critiques sur la gestion du FC Barcelone ces derniers temps. Les mauvais résultats et les histoires extra-sportives pourraient avoir raison du dirigeant catalan lors des élections qui auront lieu en 2021. Pour sauver sa peau, Bartomeu a besoin d’une opération de grande ampleur, et il peut même faire d’une pierre deux coups. S’il parvient à faire revenir Neymar au Barça, il récupérerait un joueur à la valeur sportive indéniable et qui manque beaucoup à la formation blaugrana, mais se mettrait aussi définitivement Lionel Messi dans la poche.

L’Argentin milite pour le retour du Brésilien, et ne lâche pas l’affaire à ce niveau, rappelant en privé ce souhait dès qu’il en a l’occasion. Alors, selon Diario Gol, la victime est toute trouvée en la personne d’Antoine Griezmann, qui malgré les belles paroles devant les médias, n’a pas convaincu les stars que sont Messi et Luis Suarez de sa compatibilité offensive. Le FC Barcelone serait même toujours prêt à envoyer Ousmane Dembélé au PSG avec Griezmann pour faciliter le retour de Neymar, et éviter ainsi de devoir dépenser trop d’argent. Pas fan des échanges, le Paris SG a promis qu’il serait à l’écoute sachant qu’il sait que la prolongation de contrat de son numéro 10 sera délicate. Le nom de Samuel Umtiti a également été évoqué, le PSG ayant besoin d’un défenseur central. Comme évoqué précédemment, la première proposition porterait sur la somme de 80 ME en plus de Dembélé pour essayer de faire venir Neymar. Selon Diario Gol, et c'est la grande nouveauté de ce mois de juillet, Nasser Al-Khelaïfi serait prêt « à écouter » cette offre si elle devait se confirmer.