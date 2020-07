PSG : 80 ME et Dembélé contre Neymar, l'Emir a une offre

Dans : PSG.

Motivé comme jamais à l’idée de terminer la saison en apothéose au PSG, Neymar est au coeur des rumeurs.

Au contraire de Kylian Mbappé, l’international brésilien n’est pas intransférable aux yeux de Leonardo et de Nasser Al-Khelaïfi. Et pour cause, le contrat de Neymar expire en 2022 et pour l’heure, aucune discussion n’a été engagée pour une prolongation. Il y a quelques jours, le journal L’Equipe indiquait sans la moindre hésitation qu’en cas de belle offre, le Paris Saint-Germain pourrait laisser filer l’homme au salaire colossal de 30 ME par an dans la capitale. Une situation qui intéresse automatiquement Barcelone, qui courtise son ancien meneur de jeu depuis près de deux ans.

Et selon les informations obtenues par OK-Diario, un accord satisfaisant toutes les parties pourrait enfin être trouvé cet été. C’est de notoriété publique, le FC Barcelone n’a absolument pas les moyens d’offrir 150 ou 200 ME en cash au Paris Saint-Germain. C’est donc via un échange que la solution devrait être trouvée et selon le média, les positions des deux clubs se sont rapprochées au cours des dernières heures. Un homme, très apprécié par Thomas Tuchel, est à la clé de ce deal en la personne d’Ousmane Dembélé. Régulièrement blessé depuis sa signature en Catalogne, l’international tricolore a néanmoins un potentiel immense selon son ancien entraîneur au Borussia Dortmund, raison pour laquelle sa venue à Paris est globalement souhaitée par le staff en place. Une offre comprenant Ousmane Dembélé et 80 ME en échange de Neymar pourrait donc convaincre le PSG de laisser filer Neymar. L’information est évidemment à prendre avec des pincettes et demande confirmation mais si elle se vérifie, nul doute qu’elle divisera les supporters parisiens en raison de la fragilité physique de l’ancien Rennais..