PSG : Le Real Madrid lâche Kylian Mbappé et vote Sadio Mané !

Dans : PSG.

Priorité absolue du Real Madrid depuis plusieurs années sur le marché des transferts, Kylian Mbappé sera très difficile à déloger du PSG.

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, le champion du monde français a peu de chances de quitter la capitale française cet été. Et visiblement, le Real Madrid en a pleinement conscience puisque selon les dernières informations divulguées par le Mundo Deportivo, le club de la Casa Blanca a décidé de faire de Sadio Mané sa priorité pour le prochain mercato estival. Le média rapporte que le Sénégalais fait totalement l’unanimité au Real Madrid, que cela soit chez Florentino Pérez, les différents dirigeants du club, et Zinedine Zidane.

Toutefois, il faudra signer un chèque XXL à Liverpool pour obtenir le renfort de Sadio Mané cet été. Effectivement, les Reds n’ont aucunement l’intention de brader l’homme aux 18 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison. En interne, les dirigeants du Real Madrid estiment que pour 160 ME, ils pourraient rafler la mise et s’offrir l’attaquant de Liverpool. Si l’opération venait à se confirmer, Zinedine Zidane posséderait assurément l’une des meilleurs attaques d’Europe avec Eden Hazard, Karim Benzema et Sadio Mané.

Surtout, la volonté du Real Madrid de s’offrir Sadio Mané cet été prouve que la stratégie des Merengue concernant Kylian Mbappé est limpide. En effet, Florentino Pérez souhaite attendre l’été 2021, en espérant que l’attaquant du PSG n’ait pas prolongé en faveur de Paris d’ici là, pour s’attaquer au champion du monde. Il faut dire qu’à un an de la fin du contrat de Mbappé, le Qatar ne sera pas en position de force dans le dossier Kylian Mbappé. Chose dont le Real Madrid a pleinement conscience…