PSG : Neymar vaut de l'or, sans Ballon d'Or

Star du ballon rond, Neymar fait partie des joueurs les mieux payés. Surtout si l’on prend en compte l’ensemble de ses revenus.

Les avis sont sûrement unanimes, Neymar n’a plus sa place parmi les tout meilleurs joueurs au monde depuis un an, l'attaquant du Paris SG ayant du mal à enchaîner les performances de haut niveau. Il n’empêche que le Brésilien reste l’une des plus grandes stars, ses fulgurances étant très médiatiques. La preuve, l’attaquant reste la tête d’affiche du Paris Saint-Germain et de la Seleção. Du coup, le numéro 10 parisien vaut encore très cher, ce que confirme sa fiche de paie.

En effet, Neymar appartient au cercle des joueurs les mieux payés grâce aux 36,72 M€ de salaire annuel brut que lui offre le PSG, sans compter les primes. Mais ce n’est pas tout. L’international auriverde a encore d’autres recettes, notamment grâce à son activité sur les réseaux sociaux, où il fête ce samedi ses 11 années de présence. Ainsi, selon une étude de StubHub, chaque publication sponsorisée lui rapporterait 671 000 euros ! A noter que Cristiano Ronaldo, lui, se rapprocherait du million d’euros pour chaque message.

Un pont d’or nommé Altice

Neymar n’en est pas encore à ce niveau, mais il peut se réjouir de son contrat avec Altice, la maison mère de SFR et RMC Sports, qui lui verse 10 M€ à l’année. Bien sûr, le Parisien a beaucoup d’autres partenariats, comme celui avec PokerStars qui, d’après les Football Leaks, lui virait 2 M€ par année en 2015. Depuis, le bail a probablement été revu à la hausse. C’est pourquoi au total, l’estimation de ses revenus annuels brut tourne autour des 70 M€ ! Apparemment, ce n’est pas suffisant puisque Neymar continue d’attaquer le Barça en justice pour en récolter davantage…