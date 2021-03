PSG : Neymar va se mettre titulaire contre le Barça

Dans : PSG.

Absent depuis le 10 février dernier et sa blessure aux adducteurs contre Caen en Coupe de France, Neymar pourrait participer au choc face au Barça en Ligue des Champions la semaine prochaine. À la surprise générale ou presque.

Il y a quelques jours encore, personne ne croyait au retour de Neymar pour le huitième de finale retour de C1. Mais à quatre jours de PSG - Barça au Parc des Princes, l'optimisme est clairement de mise pour l’international brésilien. Remis de sa blessure à l’adducteur gauche, l’attaquant de 29 ans a repris l’entraînement jeudi. S’il ne sera pas dans le groupe de Mauricio Pochettino pour affronter Brest en Coupe samedi, l’espoir est plus que présent pour le match contre le Barça. Et si Neymar est apte, Mauricio Pochettino doit même l’aligner parmi les titulaires, selon Jérôme Rothen.

Neymar décidera s'il joue ou pas contre le Barça

« Neymar, il faut le faire jouer dès qu’il est apte. De toute façon, c’est lui qui décide. Il s’est mis en tête de jouer le match retour contre Barcelone. Il était peiné de ne pas faire le match aller, où cela s’est très bien passé pour le PSG. Neymar fait tout pour revenir. Il a repris l’entraînement, donc c’est bon signe. Vu le nombre de matchs qu’il rate, il ne faut plus le gérer sur ses matchs. Lui, il a du plaisir à être sur le terrain, que ce soit à Brest ou contre le Barça. Avec cet état d’esprit-là, tu le mets titulaire. Après, qu’il tienne 50-60 minutes, c’est à l’entraîneur de voir. Mais il faut arrêter avec la gestion. Le PSG, cela fait des années que ça dure avec les blessures avant les matchs décisifs… », a confié le consultant de RMC, qui n’a donc pas peur d’une rechute de Neymar. Juste avant le sprint final en L1 et en Champions, là où le PSG a le plus besoin de sa star, titulariser Neymar contre Barcelone serait quand même risqué, surtout que Paris a trois buts d’avance.