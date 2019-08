PSG : Neymar va quitter Paris, une révélation XXL !

Dans : PSG, Mercato, Liga.

Du côté de Leonardo on ne l'a pas caché samedi, si Neymar Jr doit quitter le Paris Saint-Germain l'opération doit se faire rapidement, le club de la capitale souhaitant rapidement savoir à quoi s'en tenir. Car tant que rien ne sera définitif, le joueur brésilien ne sera pas aligné par Thomas Tuchel, et surtout le PSG doit rapidement finaliser des renforts si Neymar file au Real Madrid ou ailleurs. A priori, l'opération ne traînera pas en longueur, et si certains pensent que le transfert de Neymar pourrait intervenir dans les ultimes heures du mercato estival, du côté de Doha et de Paris on est plutôt déterminé à finaliser cela dans les prochains jours.

Selon plusieurs sources, l'imminence d'un transfert est tellement sérieuse que Wagner Ribeiro, l'agent historique de Neymar, serait arrivé toutes affaires cessantes ce week-end à Paris. Or, le représentant de la star brésilienne du PSG ne fait jamais un voyage pour rien et s'il débarque dans la capitale c'est très probablement pour ficeler les détails d'une future transaction. Contacté par le Parisien, le représentant de Neymar n'a pas souhaité en dire plus sur ce sujet, mais il n'a pas non plus démenti cette situation. Les prochains jours risquent d'être torrides du côté du Paris Saint-Germain.